Чем грозит казахстанцам новая вспышка на Солнце

Утром 24 октября на восточном крае Солнца случилась новая сильная вспышка. Ей присвоили уровень X, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

Стало известно, что это 11-е по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года.

"Исходя из положения активного центра, в котором зарегистрирован взрыв, к Земле с обратной стороны Солнца возвращается группа пятен 3842, которая при прошлом прохождении по диску произвела крупнейшую вспышку текущего цикла уровня X9.0, произошедшую 3 октября. Так как полный оборот Солнца совершается за 27 суток, то области, уходящие за западный край, имеют шансы снова вернуться к Земле через 13-14 суток, что, однако, бывает нечасто и лишь для самых крупных центров. Судя по всему, речь идет именно о таком случае, и в ближайшие две недели мы будем наблюдать повторный проход данной группы перед Землей", – отметили в лаборатории.

Там добавили, что так как область пока частично находится за краем Солнца, то некоторая доля энергии могла быть экранирована солнечным диском, и реальный балл вспышки был выше.