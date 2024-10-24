Чем грозит казахстанцам новая вспышка на Солнце
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Утром 24 октября на восточном крае Солнца случилась новая сильная вспышка. Ей присвоили уровень X, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.
Стало известно, что это 11-е по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года.
"Исходя из положения активного центра, в котором зарегистрирован взрыв, к Земле с обратной стороны Солнца возвращается группа пятен 3842, которая при прошлом прохождении по диску произвела крупнейшую вспышку текущего цикла уровня X9.0, произошедшую 3 октября.
Так как полный оборот Солнца совершается за 27 суток, то области, уходящие за западный край, имеют шансы снова вернуться к Земле через 13-14 суток, что, однако, бывает нечасто и лишь для самых крупных центров. Судя по всему, речь идет именно о таком случае, и в ближайшие две недели мы будем наблюдать повторный проход данной группы перед Землей", – отметили в лаборатории.
Там добавили, что так как область пока частично находится за краем Солнца, то некоторая доля энергии могла быть экранирована солнечным диском, и реальный балл вспышки был выше.
"Вспышка сопровождалась крупным выбросом массы, который при таком расположении центра ушел вбок и даже частично назад от Земли и, соответственно, не сможет повлиять на планету. В зону влияния на Землю центр переместится в эти выходные. К этому времени одновременно станет понятно, какие изменения с областью произошли за две недели отсутствия и в каком объеме сохранились связанные с ним риски", – отметили эксперты.
Самое читаемое
- Впервые в истории Казахстана сразу два учителя получили звание "Қазақстанның Еңбек Ері"
- Найдена пропавшая 15-летняя школьница из Актау
- Прячут доходы и разыгрывают "спектакли": почему алиментщики в Казахстане так легко уходят от ответственности
- Спутниковая связь Eutelsat-OneWeb появится в Казахстане в начале 2025 года
- "Барыс" сотворил вторую подряд сенсацию в КХЛ