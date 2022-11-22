Чем чаще всего болеют жители сёл, рассказала глава Минздрава РК

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Чаще всего в Казахстане сельчане страдают заболеваниями дыхательных путей и пищеварительной системы. Об этом рассказала министр зравоохранения Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, в селе проживают порядка восьми миллионов человек, что составляет 41 процент населения страны. За годы пандемии коронавирусной инфекции из-за ограничительных мер доступность специализированной медицинской помощи сельчанам снизилась.

"Для раннего выявления и своевременного лечения заболеваний внедряются масштабные профилактические осмотры. С учётом половозрастного состава, анализа здоровья населения расширена целевая группа и перечень услуг сельского населения. "Дети" в возрасте от рождения до 18 лет; "Жастар" от 18 до 29 лет, "Енбек-1" от 30 до 44 лет; "Енбек-2" от 45 до 65 лет и "Зейнеткер" - старше 66 лет. С 20 октября текущего года профилактические осмотры в селах проводятся по всей стране", - рассказала она на заседании правительства.

Профилактические осмотры позволяют выявлять на ранних стадиях заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хронические заболевания желудка и почек. Расширены услуги на раннее выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы для людей возрасте от 18 до 70 лет и старше, заболеваний органов дыхания и рака предстательной железы для лиц от 50 лет и старше.

Для детей до 18 лет включены дополнительные общие клинические методы лабораторных исследований в возрасте одного года, трёх, шести и 14-ти лет.

Созданы условия для равного бесплатного обеспечения городских и сельских пациентов на амбулаторном уровне:

лекарственные средства обеспечиваются по единому Перечню АЛО;

в сельской местности при отсутствии врача бесплатный рецепт вправе выписать фельдшер;

в сельских населённых пунктах, где отсутствует аптека, лекарственные средства бесплатно отпускаются через объекты ПМСП медицинским работником, а также через передвижные аптечные пункты.

В этом году приняты законодательные нормы, направленные на улучшение доступности и качества медицинской помощи населению страны.

Министр отметила, что согласно официальной статистике, показатели здоровья улучшились, при этом общая смертность снизилась на 21,3 процента. Анализ здоровья сельского населения показывает, что на первом месте у сельчан болезни органов дыхания, на которые приходится 42,7 процента, пищеварения – десять процентов. .

"В сельской местности сегодня работают более 67 тысяч медицинских работников, из них 13 тысяч врачей и 54 тысячи средних медицинских работников. Для привлечения медицинских кадров принята норма обязательной 3-х летней отработки выпускников в селе, выделяются подъёмные пособия в размере от одного до двух миллионов тенге на каждого прибывшего врача, а некоторые акиматы выделяют от трёх до пяти миллионов, в Северо-Казахстанской и Костанайской областях", - добавила она.

Гиният отметила, что ежегодно выделяется государственный образовательный заказ и гранты на подготовку 1500 медицинских кадров клинического профиля, осуществляется распределение выпускников в регионы. Также Главой государства поручено в течение трёх лет обеспечить ежегодное увеличение на 70 процентов количества грантов на резидентуру.

"Предвыборной программой Главы государства предусмотрено открытие в сельской местности 700 новых медицинских объектов, укомплектованных профессиональными кадрами и современным оборудованием. При этом, национальным проектом запланировано строительство 655 объектов ПМСП и организация 32 многопрофильных центральных районных больниц", - сообщила глава ведомства.

Проект включает три задачи: