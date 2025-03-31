Президент Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае озвучил ряд ключевых инициатив в сфере ядерной энергетики. Они направлены на достижение энергетической независимости Казахстана и превращение страны в крупного экспортера электроэнергии на мировом рынке. В частности в стране создано агентство по ядерной энергетике, которое похоже будет курировать всю отрасль. Как новые предложения могут повлиять на развитие атомной отрасли в интервью BaigeNews.kz рассказал заместитель генерального директора Института ядерной физики Евгений Ермаков.

Выступая на Национальном курултае, Глава государства объявил о создании Агентства по ядерной энергетике при Президенте Республики Казахстан.

Евгений Ермаков отметил, что это решение является своевременным, учитывая планы страны по строительству атомных электростанций.

"Согласно международной практике и требованиям МАГАТЭ, должен существовать регулирующий орган, который будет контролировать развитие атомной энергетики. Он должен курировать весь процесс – от проектирования и строительства АЭС до их ввода в эксплуатацию и дальнейшей работы. Это не просто рекомендация, а необходимое требование", – пояснил Ермаков.

Глава государства также подчеркнул, что строительство одной АЭС – недостаточная мера, поэтому в стране планируется возведение трех атомных станций, что позволит создать полноценный ядерный кластер.

Евгений Ермаков считает, что этот шаг обусловлен растущим дефицитом электроэнергии, особенно в южных регионах Казахстана.

"Чтобы предотвратить возникновение энергодефицита в других частях страны, атомные станции необходимо равномерно распределить по территории. Насколько мне известно, планируется строительство АЭС средней мощности в Западном Казахстане, а также ещё одной станции в районе Семипалатинска, ближе к северной части. Это обеспечит Казахстан стабильным электроснабжением во всех регионах", – пояснил эксперт.

По его словам, еще десять лет назад прогнозировался дефицит электроэнергии в ряде регионов, и сейчас эта проблема стала реальностью. В частности, в Алматы и других крупных городах жители уже сталкиваются с веерными отключениями электричества по ночам.

"Жители мегаполиса Алматы хорошо знакомы с этой ситуацией: целые районы и города периодически остаются без света. Кроме того, Казахстан вынужден закупать недостающую электроэнергию у соседних стран – Кыргызстана и России. Причем закупка происходит в часы пиковых нагрузок, когда спрос на электроэнергию особенно высок. В результате нам приходится платить за нее по завышенным коммерческим тарифам", – заключил Ермаков.

Что касается кадров для работы в атомной отрасли, то, по мнению эксперта, их в стране достаточно. Он отмечает, что в Казахстане ядерная отрасль развита на высоком уровне, несмотря на отсутствие атомных электростанций.

"Да, у нас нет атомных электростанций, но есть исследовательские реакторы. В Казахстане функционируют четыре ядерные установки, где работают высококвалифицированные специалисты. Кроме того, у нас развит урановый сектор – это добыча урана, производство ядерного топлива для промышленных атомных станций и изготовление тепловыделяющих элементов, которые поставляются в Китай. На всех этих объектах трудятся профессионалы, без которых развитие отрасли было бы невозможно. К тому же, университеты уже начали подготовку специалистов для атомной энергетики, вводят новые специальности, связанные с физикой и ядерными технологиями", – говорит Евгений Ермаков.

С развитием атомной энергетики в Казахстане престиж профессий в этой сфере будет расти. Для этого будут созданы все необходимые условия, считает Евгений Ермаков.