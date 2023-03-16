Чем больше будет пробок на границе с Китаем, тем больше будет коррупции - Маулен Ашимбаев

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Депутат сената Маулен Ашимбаев высказался о ситуации на казахстанско-китайской границе. Он заявил, что в последнее время участились жалобы от предпринимателей на то, что грузовые машины очень долго стоят в пробках на границе, передаёт BaigeNews.kz.

"Один из факторов инфляции - это ситуация на казахстанско-китайской границе. Большой объём товаров идёт из Китая. Чем больше там будет пробок, сложных ситуаций, очередей, посредников, тем больше там будет коррупции, поборов. И эти все поборы в конечном итоге ложатся на потребителей. Расчищая ситуацию на границе, убирая преграды, посредников, коррупционные схемы, мы способствуем тому, что цена более менее будет ниже, чем с этими негативными ситуациями" - сказал депутат.

По его словам, китайцы уже пошли на послабление, начали либерализировать свой режим, но всё равно проблемы на границе остаются.