Лондонский "Челси" договорился с алматинским "Кайратом" о покупке 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева. Казахстанец будет выступать в академии английского клуба, а за его трансфер "Челси" выплатит "Кайрату" 4,3 миллиона евро, что станет рекордной сделкой для футбола в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт болельщиков английского клуба Chelseablues.ru.

"Челси" выплатит "Кайрату" 2,4 миллиона евро фиксированным платежом, остальная сумма достигается за счёт бонусов. Контракт будет подписан на 5 лет, а силу он вступит в августе 2026 года, когда Дастану Сатпаеву исполнится 18 лет.

На футболиста претендовали сразу несколько клубов из Европы – "Зальцбург", "Байер", "Бенфика" и "Реал Сосьедад".

Дастан уже прошёл просмотр в лондонском клубе, после чего стороны начали обсуждать его трансфер.