"Челси" победил после матча с "Астаной"
Встреча с "Брентфордом" завершилась со счётом 2:1.
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"Челси" одержал пятую победу подряд в английской Премьер-Лиге, и сократил отставание от лидера "Ливерпуля" до двух очков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.
Матч прошёл на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Соперником стал "Брентфорд". Встреча с "Брентфордом" завершилась со счётом 2:1 в пользу "Челси".
Счёт открыт на 43-й минуте: отличился защитник "Челси" Марк Кукурелья. Свой первый гол за "Челси" в АПЛ Марк забил головой. На 80-й минуте Николас Джексон удвоил преимущество хозяев. На 90-й минуте Брайан Мбемо отыграл один мяч.
Сейчас "Челси" с 34 очками за 16 матчей занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. "Брентфорд" в своём активе имеет 23 очка после 16 игр и располагается на 11-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Ливерпуль" с 36 очками в 15 матчах.
Напомним, ранее "Челси" обыграл "Астану" в Алматы на матче Лиги Конференций со счётом 3:1.
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