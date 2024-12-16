"Челси" одержал пятую победу подряд в английской Премьер-Лиге, и сократил отставание от лидера "Ливерпуля" до двух очков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

Матч прошёл на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Соперником стал "Брентфорд". Встреча с "Брентфордом" завершилась со счётом 2:1 в пользу "Челси".

Счёт открыт на 43-й минуте: отличился защитник "Челси" Марк Кукурелья. Свой первый гол за "Челси" в АПЛ Марк забил головой. На 80-й минуте Николас Джексон удвоил преимущество хозяев. На 90-й минуте Брайан Мбемо отыграл один мяч.

Сейчас "Челси" с 34 очками за 16 матчей занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. "Брентфорд" в своём активе имеет 23 очка после 16 игр и располагается на 11-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Ливерпуль" с 36 очками в 15 матчах.

Напомним, ранее "Челси" обыграл "Астану" в Алматы на матче Лиги Конференций со счётом 3:1.