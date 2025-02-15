Лондонский "Челси" в гостях разгромно проиграл "Брайтону" в матче 25-го тура английской Премьер-Лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч завершился победой "Брайтона" со счетом 3:0. Голы забили Каору Митома на 27-й минуте и Янкуба Минте на 38-й и 63-й минутах.

Благодаря этой победе "Брайтон" набрал 37 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. "Челси" с 43 очками остался на четвертой строчке.

Напомним, несколько дней назад официально было объявлено о переходе в "Челси" 16-летнего нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева. Впрочем, он останется в алматинской команде, пока ему не исполнится 18 лет. Сообщалось, что за трансфер вундеркинда "Челси" выплатит "Кайрату" 4,3 миллиона евро.