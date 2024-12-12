"Челси" показал болельщикам тренировку и смог в Алматы
Игру "Астана" - "Челси" можно будет увидеть в прямом эфире.
Сегодня, 18:50
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Сегодня, 18:50Сегодня, 18:50
95Фото: акимат Алматы
В аккаунте футбольного клуба "Челси" появились фото и видео из Алматы. Болельщикам перед матчем с "Астаной" показали, в каких условиях тренируется команда, передаёт BaigeNews.kz.
На одном из видео запечатлён момент разминки.
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В другом посте опубликованы фото с Коктобе и не только, и, к сожалению, виден густой смог над городом.
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Игра между "Астаной" и "Челси" в рамках Лиги конференций начнётся в 20:30 на Центральном стадионе в Алматы.
Ранее "Челси" назвал состав на матч.
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