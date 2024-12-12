В аккаунте футбольного клуба "Челси" появились фото и видео из Алматы. Болельщикам перед матчем с "Астаной" показали, в каких условиях тренируется команда, передаёт BaigeNews.kz.

На одном из видео запечатлён момент разминки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

В другом посте опубликованы фото с Коктобе и не только, и, к сожалению, виден густой смог над городом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

Игра между "Астаной" и "Челси" в рамках Лиги конференций начнётся в 20:30 на Центральном стадионе в Алматы.

Ранее "Челси" назвал состав на матч.