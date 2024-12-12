  • 12 Декабря, 19:08
  • BAIGENEWS

"Челси" показал болельщикам тренировку и смог в Алматы

Игру "Астана" - "Челси" можно будет увидеть в прямом эфире.

Сегодня, 18:50
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акимат Алматы Сегодня, 18:50
Сегодня, 18:50
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Фото: акимат Алматы

В аккаунте футбольного клуба "Челси" появились фото и видео из Алматы. Болельщикам перед матчем с "Астаной" показали, в каких условиях тренируется команда, передаёт BaigeNews.kz.

На одном из видео запечатлён момент разминки.

 
 
 
 
 
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Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

В другом посте опубликованы фото с Коктобе и не только, и, к сожалению, виден густой смог над городом.

 
 
 
 
 
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Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

Игра между "Астаной" и "Челси" в рамках Лиги конференций начнётся в 20:30 на Центральном стадионе в Алматы.

Ранее "Челси" назвал состав на матч.

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