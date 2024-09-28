"Челси" одержал историческую победу победу перед матчем с "Астаной"
Сегодня, 22:23
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Сегодня, 22:23Сегодня, 22:23
59Фото: MIKE HEWITT/GETTY IMAGES
Лондонский "Челси" на своем поле провел матч шестого тура Английской Преьмер-Лиги против "Брайтона", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На седьмой минуте встречи гости сумели выйти вперед благодаря голу Джорджиньо Раттера. Однако с 21-й по 41-ю минуты полузащитник "синих" Коул Палмер оформил покер, который стал первым в истории АПЛ забитом в первом тайме. На 34-й минуте Карлос Балеба забил второй мяч "Брайтона" в игре. В итоге игра завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
Отметим, что 12-го декабря лондонская команда сыграет с "Астаной" в пятом туре Лиги Конференций. Однако на данный момент точно неизвестно на каком стадионе состоится встреча.
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