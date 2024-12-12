"Челси" объявил состав на матч с Астаной
До матча остаются считанные часы.
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Игроки футбольного клуба "Челси" прибыли в Казахстан на матч Лиги конференций. Их соперниками будут футболисты "Астаны". Встреча состоится сегодня на Центральном стадионе в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
В аккаунте лондонского клуба в Instagram опубликован состав на предстоящий матч:
Вратари: Филип Йоргенсен, Лукас Бергстрем, Макс Меррик;
Защитники: Аксель Дисаси, Тосин Адарабиойо, Ренату Вейга, Харрисон Мюррей-Кэмпбелл, Ричард Олисе, Джош Ачимпонг, Кайден Уилсон;
Полузащитники: Кирнан Дьюзбери-Холл, Сэмьюэл Рак-Саки, Харви Вейл, Киано Дайер, Карни Чуквуэмека;
Нападающие: Педру Нету, Тайрик Джордж, Ато Ампа, Шумайра Мхеука, Марк Гиу.
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Ранее прогнозы на матч сделали эксперты.
В акимате Алматы сообщили, что для болельщиков запустят специальные автобусы.
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