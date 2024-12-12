  • 12 Декабря, 17:36
  • BAIGENEWS

"Челси" объявил состав на матч с Астаной

До матча остаются считанные часы.

Сегодня, 16:41
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pxhere.com Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
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Фото: pxhere.com

Игроки футбольного клуба "Челси" прибыли в Казахстан на матч Лиги конференций. Их соперниками будут футболисты "Астаны". Встреча состоится сегодня на Центральном стадионе в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В аккаунте лондонского клуба в Instagram опубликован состав на предстоящий матч:

Вратари: Филип Йоргенсен, Лукас Бергстрем, Макс Меррик;

Защитники: Аксель Дисаси, Тосин Адарабиойо, Ренату Вейга, Харрисон Мюррей-Кэмпбелл, Ричард Олисе, Джош Ачимпонг, Кайден Уилсон;

Полузащитники: Кирнан Дьюзбери-Холл, Сэмьюэл Рак-Саки, Харви Вейл, Киано Дайер, Карни Чуквуэмека;

Нападающие: Педру Нету, Тайрик Джордж, Ато Ампа, Шумайра Мхеука, Марк Гиу. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

Ранее прогнозы на матч сделали эксперты. 

В акимате Алматы сообщили, что для болельщиков запустят специальные автобусы.

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