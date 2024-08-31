"Челси" обвинили в отмывании денег перед матчем с "Астаной"

По мнению фанатов футбола в социальных сетях, "Челси" попытался оформить подозрительный трансфер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Владельцы английского клуба не смогли продать нападающего Дейвида Вашингтона самим себе: бразилец, который сыграл за "Челси" всего 25 минут в прошлом сезоне, должен был перейти в "Страсбур" — французским клубом владеет та же компания BlueCo, что и "Челси". Однако сделка на 21 миллион евро сорвалась: спустя 11 часов "переговоров" в "Челси" осознали, что трансфер может вызвать подозрения", — сообщает портал.

Фанатов "Челси" разозлило такое поведение владельцев клуба, и они открыто выражают свое недовольство в соцсетях: "На данный момент FFP — наименьшая из наших забот. Боули действительно могут арестовать за отмывание денег", "BlueCo занимается опасным делом, пытаясь обойти правила", "Это же незаконно", "Чувак открыто занимается отмыванием денег", "Мы преступники".

Напомним, "Челси" стал соперником "Астаны" на общем этапе Лиги Конференций.