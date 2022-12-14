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"Человек, воспитавший целое поколение"- общественные деятели почтили память Узбекали Жанибекова
В Национальной библиотеке прошла конференция, посвящённая государственному и общественному деятелю, этнографу Узбекали Жанибекову, передаёт BaigeNews.kz.
Узбекали Жанибеков внёс большой вклад в развитие национальной культуры, родного языка, а также возрождение традиций казахского народа. Усилиями Узбекали Жанибекова был возрождён праздник Наурыз. Одной из крупнейших заслуг казахского деятеля было возвращение священного Тайказана из Эрмитажа в мавзолей Ахмета Ясави.
Благодаря Жанибекову были отреставрированы уникальные памятники Великой степи: мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи, памятники Отрара, Жаркентская мечеть, мавзолеи Таджике, Ак-Уюк, Карахана, Айша-биби, Бабаджа-хатун, а также был создан Национальный музей музыкальных инструментов.
При участии Узбекали Жанибекова были изданы произведения лидеров "Алаш Орды", запрещённых в СССР – Ахмета Байтурсынова, Магжана Жумабаева, Шакарима Кудайбердиева.
По словам организаторов конференции, целью мероприятия является пропаганда истории и культуры казахского народа среди подрастающего поколения, а также привитие интереса со стороны молодёжи к жизни и деятельности Узбекали Жанибекова.
В мероприятии приняли участие известные общественные и культурные деятели, коллеги и ученики Узбекали Жанибекова, которые поделились своими воспоминаниями о нём. В их числе Народный писатель КазССР, выдающийся государственный и общественный деятель Олжас Сулейменов.
"Говоря об известных исторических личностях Казахстана, на ум приходят Динмухамед Кунаев, лучший премьер-министр Казахской ССР Байкен Ашимов и Узбекали Жанибеков. Они верили в будущее страны. Развивались и экономика, и культура. Когда я говорю "Новый Казахстан", я вспоминаю тот Казахстан. Узбекали Жанибеков - человек, воспитавший целое поколение. Я тоже отношусь к этому поколению. В течение двадцати лет он был первым секретарем комсомола Казахстана. Многие считают его своим настоящим наставником", - сказал Олжас Сулейменов.
Культуролог, государственный и общественный деятель Мурат Ауэзов рассказал, что в 1965 году в Алматы Узбекали Жанибеков организовал встречи представителей объединения казахской молодёжи "Жас Тулпар".
"Омекен, несмотря ни на что сделал так, чтобы собрать нас со всех концов месте, оплатил дорожные расходы. Первый день мы провели в Союзе писателей. Чтобы встретиться и продолжить беседу мы собрались и на следующий день, но дверь здания уже была закрыта. Нам сказали: "вам нельзя проводить такие собрания". В то время Мырзатай Жолдасбеков, аспирант КазГУ, изучавший тогда связь древнетюркского и казахского языков, проявил себя как настоящий гражданин и предоставил нам большой зал. Мы тогда проговорили до ночи, делились своими чаяниями. Мы исполняли казахские песни. На следующий день молодёжь мединститута намеренно не пошла на занятия со словам: "пусть хотя бы один-два урока будут на казахском языке". Мы мечтали о независимости, собирались вместе и пытались сделать так, чтобы эта мечта воплотилась в реальность. На этом же собрании мы избрали десять человек и договорились встретиться с Узбекали Жанибековым. Он не побоялся с нами встретиться, пришёл, сел. Очень внимательно нас слушал. Омекен проявил себя как очень умный, образованный, грамотный человек. Он и слушал и слышал", - поделился воспоминаниями Мурат Ауэзов.
В свою очедедь заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев зачитал поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.
"Поздравляю всех с открытием конференции, посвящённой памяти государственного и общественного деятеля Узбекали Жанибекова. Узбекали Жанибеков - человек, внёсший огромный вклад в сохранение национальных ценностей, развитие родной культуры и родного языка. Он принимал непосредственное участие в возрождении традиций и обычаев нашего народа, в восстановлении многих исторических памятников. Его благородный труд в интересах страны всегда будет примером для молодёжи, - говорится в поздравительном письме президента.
В рамках мероприятия вниманию общественности были представлены книги из фонда Национальной библиотеки РК, рассказывающие о жизни и деятельности Узбекали Жанибекова, а также ценные экспонаты из фондов музеев нескольких регионов Казахстана.
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