Человек спрыгнул с моста в реку в ВКО
Сегодня, 03:50
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Сегодня, 03:50Сегодня, 03:50
89Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Усть-Каменогорске человек спрыгнул с моста в реку Ульба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
23 сентября в 23:30 на канал 102 сообщили, что с Ульбинского моста спрыгнул человек.
"На место оперативно прибыли Азамат Жылкишинов и Бекарыс Абдолданов. Они увидели в воде мужчину, который звал на помощь", — рассказали в УП Усть-Каменогорска.
Плыть к нему было невозможно, поэтому полицейские бросили тонувшему человеку спасательный круг и вытащили его на берег. Прибывшая бригада "скорой" увезла пострадавшего в больницу.
Обстоятельства, при которых мужчина оказался в реке, выясняются.
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