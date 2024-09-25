Человек спрыгнул с моста в реку в ВКО

В Усть-Каменогорске человек спрыгнул с моста в реку Ульба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

23 сентября в 23:30 на канал 102 сообщили, что с Ульбинского моста спрыгнул человек.

"На место оперативно прибыли Азамат Жылкишинов и Бекарыс Абдолданов. Они увидели в воде мужчину, который звал на помощь", — рассказали в УП Усть-Каменогорска.

Плыть к нему было невозможно, поэтому полицейские бросили тонувшему человеку спасательный круг и вытащили его на берег. Прибывшая бригада "скорой" увезла пострадавшего в больницу.

Обстоятельства, при которых мужчина оказался в реке, выясняются.