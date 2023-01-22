Человек сгорел в подъезде многоэтажки в Костанае

Фото: ng.kz

Обгоревшее тело мужчины нашли во время тушения пожара в подъезде десятиэтажного дома в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

Фото с места происшествия в редакцию издания прислали читатели, позже ЧП прокомментировали в ДЧС региона.

"В восьмом микрорайоне Костаная 21 января в 13:16 был объявлен повышенный уровень вызова № 2, В подъезде десятиэтажного жилого дома горел мусор. На лестничном марше между девятым и десятым этажами обнаружен обгоревший труп мужчины. Эвакуация жильцов не потребовалась. Ликвидация пожара произошла в 13:55", — сообщили в ДЧС.

Обстоятельства произошедшего расследует полиция.