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ng.kz Сегодня, 19:42
195
Сегодня, 19:42
195
Фото: ng.kz

Человек сгорел в подъезде многоэтажки в Костанае

Обгоревшее тело мужчины нашли во время тушения пожара в подъезде десятиэтажного дома в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

Фото с места происшествия в редакцию издания прислали читатели, позже ЧП прокомментировали в ДЧС региона.

"В восьмом микрорайоне Костаная 21 января в 13:16 был объявлен повышенный уровень вызова № 2, В подъезде десятиэтажного жилого дома горел мусор. На лестничном марше между девятым и десятым этажами обнаружен обгоревший труп мужчины. Эвакуация жильцов не потребовалась. Ликвидация пожара произошла в 13:55", — сообщили в ДЧС.

Обстоятельства произошедшего расследует полиция.

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#Пожар #труп #Костанайская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:42
195
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