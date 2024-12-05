Человек поджёг себя возле акимата Мангистауской области
Он хотел встретиться с акимом.
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В Актау мужчина совершил самоподжог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление внутренней политики Мангистауской области.
"5-го декабря в акимат Мангистауской области пришёл гражданин Е. Сотрудники акимата разъяснили гражданину, что сегодня приём граждан по личным вопросам акимом области не проводится, попросив его прийти в утверждённый по графику день приёма граждан", - рассказали в ведомстве.
Посетителя принял заместитель акима Каракиянского района.
"Не удовлетворившись, гражданин Е. облил себя горючей смесью и поджёг себя. Силами сотрудников полиции и акимата горение было оперативно потушено, вызвана скорая помощь, до приезда которой пострадавшему была оказана первая медицинская помощь", - добавили в управлении.
Напомим, ранее мужчина облил бензином и поджёг девушку в Алматинской области.