Человеческие останки найдены на территории Погранакадемии КНБ в Алматы
Вчера, 23:25
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Вчера, 23:25Вчера, 23:25
119Фото: Telegram-канал "Мой Алматы"
Человеческие останки обнаружили на территории Пограничной академии КНБ РК в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на astanatv.kz.
Останки найдены при проведении ремонта инженерных сетей. Рабочие сделали пугающую находку на глубине около двух метров.
"По факту обнаружения старого захоронения управлением полиции Медеуского района проводится проверка", – сообщили в департаменте полиции Алматы.
Ранее сообщалось, что в Алматы курсант Пограничной академии КНБ погиб при невыясненных обстоятельствах. Предварительная версия – 19-летний парень спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык.
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