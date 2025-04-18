В честь 80-летия Великой Победы молодёжь Алматы приняла участие в патриотических онлайн-челленджах в социальных сетях. Акции #БатырдыңҰрпағымын и #МойПрадедГерой стали частью республиканской программы по сохранению исторической памяти и воспитанию чувства гордости за подвиг предков, передаёт BaigeNews.kz.

Челлендж #БатырдыңҰрпағымын направлен на увековечение подвига героев Великой Отечественной войны. Молодые участники со всего города делились в Instagram и TikTok видеороликами, стихами и мини-интервью, рассказывая о значении Победы для их семей и всего народа.

Особый отклик вызвал пост алматинского блогера Анны Торосян, которая опубликовала благодарственное послание своему дедушке-ветерану в форме письма:

"Дорогой дедушка, ты ушёл до моего рождения, но я знаю тебя по пожелтевшим фотографиям и рассказам бабушки. Ты прошёл всю войну артиллеристом, вернулся с орденом — и с молчанием в глазах. Ты редко говорил о боях, чаще — о потерянных друзьях и мире, которого мы ждали. Сегодня я живу, учусь, мечтаю — потому что ты не сдался. Спасибо, дед".

Семейный психолог Еркежан Увалиева поделилась историей о своём дедушке – герое трудового фронта. В публикации она написала следующее:

"Мой дед, Рыскельдин Габдулхамит Кумисулы, хотя и не был на передовой, внес огромный вклад в Победу, неустанно трудясь в тылу. Он работал днем и ночью, не зная покоя, преодолевал голод, находясь в самом эпицентре тяжёлого физического труда — всё ради будущего. Его самоотверженный труд стал фундаментом сегодняшней мирной жизни. Я искренне горжусь своим дедом. Его трудолюбие и преданность Родине — вечный пример для нас".

В рамках акции #МойПрадедГерой участники публиковали посты и сторис о своих родственниках – участниках войны. Эти трогательные истории сопровождались архивными фотографиями, письмами с фронта и воспоминаниями потомков. Благодаря хэштегу, десятки материалов объединились в живую онлайн-хронику героизма и памяти.

Член Ассамблеи народа Казахстана Рустам Кайрыев в своём фейсбук-аккаунте поделился воспоминаниями о своём друге — легендарном ветеране Великой Отечественной войны:

"Хочу рассказать о человеке, у которого я много раз был в гостях дома, мы дружили, это замечательный человек, зовут Гирш Леонид Юзефович, его жизнь настоящая история, Человек-легенда, знаменитый фронтовик, поэт, писатель. Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год, служил в Юго-Западном фронте, участник сражений - кровавая Сталинградская битва, танковые поля на Курской дуге, форсирование Днепра, освобождение Украины, Польши, Чехословакии, он даже был в штурме Берлина и расписался на колоннах Рейхстага! Сегодня, к глубокому сожалению его нет с нами, но я горд что дружил с таким человеком. В гостях у него дома, я слушал истории очевидца, который прошел всю войну. Это незабываемые истории. После войны он писал книги и стихи о подвигах своих сослуживцев, которые воевали рядом с ним, посвятив этому всю жизнь. Он мне рассказывал, как тяжело было все это видеть, чувствовать… Дальнейшие поколения должны помнить таких смелых людей, поэтому присоединяюсь к челленджу, и рассказываю Историю победы великого бойца, который был для меня примером смелости!"

Также, поделилась трогательной историей своей семьи и пользователь Диана Намолиновская, посвятив пост своему дедушке Гавриилу:

"Дорогой дедушка Гавриил, мне жаль, что я не успела поговорить с тобой. Но твоё имя хранится в нашей семье как святыня. Ты ушёл на фронт совсем молодым, не зная, вернёшься ли. Прошёл через бои, холод, страх, боль потерь. А потом — снова встал и шёл дальше. Мне рассказывали, что ты был не просто солдатом, а человеком с добрым сердцем — делился последним куском хлеба, писал письма за товарищей, которые не умели писать, и всегда мечтал вернуться домой. Ты вернулся. Построил дом. Вырастил детей. А теперь — и внуки, и правнуки помнят, кем ты был. Каждый год в День Победы я мысленно говорю тебе спасибо. Спасибо за жизнь, за стойкость, за Победу".

Особый интерес вызвал факт участия в челленджах известных блогеров и лидеров мнений, чьи публикации усилили информационный охват и вдохновили тысячи подписчиков присоединиться к акции.

Такие публикации становятся напоминанием о ценности памяти и героизма, передаваемого из поколения в поколение. Такие инициативы способствуют не только популяризации исторического наследия, но и объединяют поколения в одном патриотическом порыве, где каждый может вспомнить свою семейную историю и сказать: "Я — потомок героя".