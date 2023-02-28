Челлендж ко Дню благодарности запустили СМИ в Казахстане

1 марта в Казахстане отмечают День благодарности. Ряд республиканских СМИ запустили к этому дню челлендж "Позвони своим родным", передаёт BaigeNews.kz.

"Завтрашний день – потрясающая возможность поблагодарить друзей и близких за потрясающие эмоции. Воспользуйся шансом и позвони самым родным людям, чтобы сказать им спасибо за все, и за то, что они есть в твоей жизни!" - призвали журналисты.

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