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Челлендж ко Дню благодарности запустили СМИ в Казахстане Сегодня, 17:19
68
Сегодня, 17:19
68

Челлендж ко Дню благодарности запустили СМИ в Казахстане

1 марта в Казахстане отмечают День благодарности. Ряд республиканских СМИ запустили к этому дню челлендж "Позвони своим родным", передаёт BaigeNews.kz.

"Завтрашний день – потрясающая возможность поблагодарить друзей и близких за потрясающие эмоции. Воспользуйся шансом и позвони самым родным людям, чтобы сказать им спасибо за все, и за то, что они есть в твоей жизни!" - призвали журналисты.

 
 
 
 
 
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Публикация от Новости Казахстана и мира! 🌍📺 (@kazakh_inform)

 
 
 
 
 
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Публикация от Қазақстан жаңалықтары (@qazaqstan.24)

 

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#акция #День благодарности
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:19
68
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