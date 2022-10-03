Челлендж EcoStudentKZ стартовал в Казахстане

Фото: adyrna.kz

По инициативе молодёжи в Казахстане стартовал проект EcoStudentKZ, передаёт BaigeNews.kz.

Его цель - сформировать у молодого поколения экологическую осознанность, помочь студентам больше узнать о своих городах и о том, что каждый из нас может сделать для места, в котором живёт.

Мероприятия стартовали в Шымкенте, где студенты убирали в местах несанкционированных свалок, продолжились в Павлодаре, там наводили порядок в парках и скверах.

В ближайшие дни челлендж пройдёт в Экибастузе, Туркестане, Таразе, Петропавловске, Алматы и Семее.

Проект - инициатива студентов нескольких вузов.

"Посыл жителям страны один - нужно убирать за собой, где бы то ни было, и это и есть "любовь" к родине. Сфотографируйте территорию до уборки, а затем сделайте снимки или креативный видеоролик результата и опубликуйте по хештегом #EcoStudentKZ. Так вы тоже сможете стать участниками акции", - сообщили организаторы.