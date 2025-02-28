  • 28 Февраля, 16:02
  • BAIGENEWS

Челлендж благодарности: казахстанские спортсмены передают эстафету

Левит запустил волну добрых слов ко Дню благодарности.

Сегодня, 15:38
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Кадр видео Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38
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Фото: Кадр видео

Руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны и известный казахстанский боксер Василий Левит поздравил казахстанцев с Днем благодарности и запустил челлендж признательности, передаёт BaigeNews.kz.

В своем обращении он первым выразил слова благодарности своей матери, после чего передал эстафету известному казахстанскому футболисту Давиду Лории.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана қаласының Дене шынықтыру және спорт басқармасы (@sport_basqarmasy_astana)

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