Руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны и известный казахстанский боксер Василий Левит поздравил казахстанцев с Днем благодарности и запустил челлендж признательности, передаёт BaigeNews.kz.

В своем обращении он первым выразил слова благодарности своей матери, после чего передал эстафету известному казахстанскому футболисту Давиду Лории.