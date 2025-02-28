Челлендж благодарности: казахстанские спортсмены передают эстафету
Левит запустил волну добрых слов ко Дню благодарности.
Сегодня, 15:38
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Сегодня, 15:38Сегодня, 15:38
71Фото: Кадр видео
Руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны и известный казахстанский боксер Василий Левит поздравил казахстанцев с Днем благодарности и запустил челлендж признательности, передаёт BaigeNews.kz.
В своем обращении он первым выразил слова благодарности своей матери, после чего передал эстафету известному казахстанскому футболисту Давиду Лории.
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