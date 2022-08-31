Челлендж "100 км за 24 часа" по алматинским горам. Как это было

Заявленный мастерами трейлраннинга Ниязом Джанзаковым и Шынгысом Байкашевым челлендж по покорению нового горного маршрута в Алматинской области и Алматы длиной в 100 км за 24 часа оказался успешным. Однако BaigeNews.kz стало известно, что в один момент забег мог быть сорван.

Представляя новую тропу для любителей гор, Нияз Джанзаков и Шынгыс Байкашев выразили уверенность, что она может стать казахстанским аналогом турецкой Ликийской тропы и открыть новые возможности для горного туризма в Алматы и окрестностях.

Старт челленджа Alatau Trans Ultra 100.

5:30 утра. Каскеленское ущелье (Известковый). Нияз Джанзаков и пейсер Александр стартует, полный решимости покорить новую тропу до селезащитной плотины Талгар за сутки.

На 16-17 километре у Нияза начались трудности, и челлендж оказался на грани срыва…

Точка невозврата

Участок "Известковый (Каскеленское ущелье) - ущелье Емегень – ущелье левая Кыргауылды – ущелье левый Аксай – ущелье Аксай – ущелье правый Аксай – пик Аксайский – Каргалинское ущелье – перевал Буркит тас (3610 м) – ущелье Проходное – поляна Терра"

Переломный момент, когда Нияз хотел все бросить, случился на стартовом отрезке, после 15-го километра. С собой у Нияза были спортивные батончики, которые он около четырёх лет употреблял, но за счет высоты, погоды и легкого отравления еще до старта организм Нияза не переварил всю нагрузку и дал небольшой сбой. К 16-му километру та еда, с которой он шел, перестала действовать, организм отказался её принимать, перестал вырабатывать энергию, руки и ноги ослабли, сбился тайминг прохождения дистанции. На первую контрольную точку Нияз пришел с опозданием не менее 2,5 часа. В итоге до первой промежуточной контрольной точки Нияз добирался не запланированные 7 часов, а около 10 часов. Ниязу нужно было поесть что-нибудь другое, причем срочно, но только на первой отсечке – поляне Терра, был пункт питания, который и придал Ниязу силы на продолжение маршрута.

"Батончики тоже начали давать эффект, после того как я поел нормальной еды. Но когда шёл до первого пункта питания, несмотря на слабость, я понимал, сколько мне еще предстоит пройти, я знал эту местность и осознавал, что назад дороги нет, вниз я не спущусь. Мне нужно было просто идти до первой контрольной точки питания, держать хоть какой-то темп, бороться со своим самочувствием и, главное, не получить травму. Я старался сохранять энергию, перешел на очень медленный темп и , к счастью, всё обошлось. Со мной был пейсер Александр, он меня поддерживал, помогал, задавал темп и следил за моим самочувствием тоже", - рассказал Нияз Джанзаков.

После первого пункта питания на поляне Терра бегун встретился с Шынгысом, ребятами из команды. Это дало Ниязу моральную поддержку, он понимал, что еда пошла, силы появились, и нужно продолжать дальше, увеличивать темп, чтобы нагнать опоздание, постараться постепенно поднять темп. Это у него получилось, на Космостанцию Нияз поднялся в хорошем темпе, что обрадовало и удивило Шынгыса.

Наверстать упущенное

Участок "Перевал Джусалы Кезень (3335 м) – Большое Алматинское озеро – ущелье Озерное - Японская дорога – перевал Гвардейский – плато Кок Жайлау – Медео – Кимасар – ущелье Бутаковское – перевал Бутаковский (2890 м) – пик Букреева – Красный Яр – горный курорт Ой Карагай – плато Актас - дом отдыха Маралсай - Селезащитная плотина Талгар"

По признанию Нияза, самым трудным участком оказался промежуток между Каскеленским ущельем и поляной Терра - довольно нетуристический маршрут со сплошными каменистыми скалами, реками, высотными перевалами.

"Мы прошли около пяти перевалов, постоянно набирали высоту. К 40-му километру мы сделали 3700-3800 метров набора высоты. Погода немного тормозила нас, был туман, лежал снег и накрапывал небольшой дождик. В основном скалистая местность, высота. Но очень красиво", - сказал Нияз Джанзаков.

После поляны Терра Нияз с пейсерами постепенно увеличивал темп прохождения дистанции, и к 80-му километру дистанции, который пришелся на Лесную сказку, спортсмен-экстремал понял, что сумел ликвидировать свое отставание от ранее просчитанного графика.

Впереди у спортсмена на тот момент оставался лишь один подъем с набором высоты 600 метров по плато Актас и спуск к финишу – селезащитной плотине Талгар. Но и здесь Нияза поджидали трудности.

"На тот момент, в Лесной сказке, у меня в запасе оставалось 2,5 часа, и я понимал, что все болит, но нужно продолжить, перетерпеть и пройти оставшийся на тот момент путь. Нужно было перебороть это, взобраться, и далее шел спуск. Но спуск для меня намного сложнее в таких длинных дистанциях. Люди думают, что спускаться легко, на самом деле на спуске также работают мышцы стабилизации, и они на тот момент настолько устали, что нужно было полностью себя контролировать, чтобы нигде не упасть, не споткнуться и не получить травму", - пояснил Нияз Джанзаков.

Вместе они – сила

Несмотря на то, что из-за травмы Шынгыса Байкашева на этапе подготовки покорять дистанцию Нияз Джанзаков вынужден был один, в сопровождении пейсеров, спортсмен ощущал большую поддержку от всей команды.

"Большую роль сыграла командная работа, то, что я вовремя получал все – еду, поддержку, у меня были пейсеры, которые на определенных участках шли со мной, следили за моим здоровьем, смотрели, чтобы мне не стало плохо. Я ощущал постоянно, что много людей за меня переживают и поддерживают, в том числе ребята со школы, и нужно дальше продолжать. Мышцы позволяли, я старался переходить на более быстрый темп, после каждого пункта питания я ускорялся, чтобы нагнать опоздание в тайминге. Если бы один шел, было бы сложнее. Но командная работа, правильное планирование маршрута, поддержка, остановки, план питания и поддержка команды помогла мне в 24 часа уложиться", - сказал Нияз Джанзаков.

На финише в 5:30 утра 30 августа на Талгарской плотине уставшего, но счастливого Нияза встречала машина сопровождения, оператор, а Шынгыс прошел с Ниязом финальный спуск от Лесной сказки до финиша.

Сегодня Нияз Джанзаков гордится тем, что решился на этот челлендж – он увидел красивейшие места, сделал фотографии шикарных пейзажей, которыми обещает поделиться позже, но жалеет лишь об одном – что не встретил на пути во время прохождения дистанции диких животных.