Чего ждать от визита Си Цзиньпина в Казахстан

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева совершит государственный визит в Казахстан. Также он примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Лидер Китая пробудет в Казахстане со 2 по 4 июля, сообщила пресс-служба Президента Казахстана. Столь длительные зарубежные визиты у Си Цзиньпина бывают редко и заслуживают отдельного внимания. Подробнее об этом - в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Дипломатические отношения

В январе 1992 года Казахстан и Китай установили дипломатические отношения. Среди важнейших документов, подписанных между двумя странами, можно выделить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Совместную декларацию об установлении и развитии отношений стратегического партнёрства, а также Совместную декларацию о дальнейшем углублении всестороннего стратегического партнёрства.

В течение последних трёх лет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев трижды посетил Китай. В рамках своих визитов он принимал участие в Саммите "Центральная Азия – Китай", форуме "Один пояс - один путь" и Боаоском азиатском форуме.

Китайский лидер посетил Казахстан в сентябре 2022 года. По мнению президента Казахстана, этот визит ознаменовал начало нового 30-летнего этапа сотрудничества. Он также стал первым международным визитом китайского лидера после пандемии, что вновь подтверждает прочные связи между двумя странами.

Президенты двух стран встречались всего шесть раз. В ходе визита президента Китая в 2022 году было подписано Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Китайский лидер выразил поддержку Казахстану в решении региональных и международных вопросов. Лидеры также обсудили сотрудничество в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также вопросы использования трансграничных водных ресурсов.

Что касается законодательных органов, в апреле 2024 года председатель мажилиса Ерлан Кошанов совершил официальный визит в Китай. Там он встретился с председателем ПК ВСНП Чжао Лэцзи, председателем ВК НПКСК Ван Хунином, заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Регулярно проходят встречи глав правительств Казахстана и Китая. Последняя из них состоялась в Шанхае, где в ноябре 2023 года премьер-министр Казахстана провёл переговоры с премьером Госсовета КНР.

Важным шагом в укреплении дипломатических отношений стало введение безвизового режима между странами. Он начал действовать в 2023 году.

"Большой знак доверия Казахстану"

Политолог Талгат Калиев отметил, что казахстанско-китайские взаимоотношения развиваются положительно. За последние несколько лет был достигнут прогресс. Яркое подтверждение этому – безвизовый режим для казахстанцев.

"Динамика развития казахстанско-китайских отношений имеет ярко-выраженный положительный вектор. Мы работаем над сближением. У нас достаточно хороший прогресс, особенно в части безвизового режима для казахстанцев. Надо понимать, что Китай к вопросу безвизового режима относится крайне щепетильно и чувствительно. И то, что для Казахстана Китай даёт право пребывание для граждан 30 дней без визы – это большой знак доверия к Казахстану, его гражданам", - сказал эксперт.

Он указал и на успешное экономическое сотрудничество между странами.

"Китай сегодня - это вторая экономика мира. И нам, имея такого соседа, безусловно, выгодно пользоваться этой ситуацией, взаимодействовать. Китай бурно развивается технологически. Сейчас у нас намечено строительство не одного китайского автомобильного завода, производство батареек тоже планируется в Казахстане. То есть, будут создаваться рабочие места и повышаться уровень капитала. Для нашей экономики это может дать импульс", - заявил политолог.

Он подчеркнул, что к саммиту ШОС будет привлечено внимание всей мировой общественности. Политолог не исключает, что президент Китая проведёт встречу с президентом России за кулисами саммита.

"Наверняка будет обсуждение ситуации вокруг российско-украинского кризиса. Это будет находиться в фокусе внимания мировых СМИ. Ну, и, конечно, важным является, то, что прибудет Генеральный секретарь ООН. Я думаю, что он также проведёт встречи с президентами Китая и России", - заключил эксперт.

Директор Института геополитических исследований Асылбек Избаиров отметил, что визит президента Китая и проведение ШОС – значимые события для Казахстана.

Китай является гарантом территориальной целостности региона, считает эксперт.