Чего ждать от нового главного тренера сборной Казахстана по футболу?

Российский специалист Станислав Черчесов возглавил национальную сборную Казахстана по футболу. Сможет ли он достичь высоких результатов с командой? Какие изменения могут произойти в сборной? И почему он был выбран на эту должность? Об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Что известно о новом тренере

Станислав Черчесов во время футбольной карьеры выступал на позиции голкипера. Среди его достижений – дважды чемпионство СССР, чемпионство России. Черчесов также трижды становился чемпионом Австрии. Но более широкую известность получил будучи тренером.

Российский специалист поработал и на клубном уровне, и на уровне сборной. Причем определенных успехов добился и там, и там. Он возглавлял сборную России на домашнем чемпионате мира, и тогда команда пробилась в четвертьфинал турнира, в последнем матче наравне играя с Хорватией.

Однако далее команда не смогла пройти групповой этап чемпионата Европы, что привело к уходу Станислава Черчесова.

Что касается клубной работы, то россиянин возглавлял венгерский "Ференцварош" и дважды привел команду к чемпионскому титулу. Он также добивался чемпионства с польской "Легией" и российским "Спартаком".

Черчесов также известен неоднозначным поведением с представителями СМИ и даже игроками.

Например, у него был собственный перечень запрещенных слов, которые не разрешалось произносить СМИ. Товарищеские матчи – контрольные, последний – заключительный, а проблемы он предпочитал называть трудностями. После неудачного Евро в 2020 году Черчесов на пресс-конференции дал понять, что не собирается брать вину на себя.

Были у тренера конфликты с игроками. Так, например, в "Спартаке" после проигрыша в ЦСКА он нашел виноватыми в этом лидеров команды, которые впоследствии были переведены в запасной состав.

"Думал, что сборную возглавит казахстанский специалист"

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов признается, что после ухода Магомеда Адиева ожидал, что Казахстанская федерация футбола пригласит на эту должность отечественного специалиста. Он подчёркивает, что в стране есть тренеры, которые могли бы возглавить национальную сборную.

"Я думаю, что на данный момент и так хватает проблем в плане инфраструктуры, развития детско-юношеского футбола. У нас, в принципе, хороший тренерский состав в Казахстане. И я думал, что сборную возглавит один из казахстанских специалистов. Для меня было важно, чтобы был свой тренер. У каждого специалиста своя философия, свой стиль работы в команде. Важно, чтобы он подходил для нашего менталитета. Это очень важно. В футбол играет не тренер, а все-таки футболисты. И для меня, например, знаменитые тренера - это Карло Анчелотти, Пеп Гвардиола, Юрген Клопп. Поэтому, может быть, в России Станислав Черчесов известный тренер, но, здесь, в Казахстане, он обычный специалист. Его только назначили, посмотрим на его работу", - сказал Булат Есмагамбетов.

Булат Есмагамбетов считает, что важно будет, если Черчесов в тренерский штаб включит казахстанских специалистов. Он отмечает, что иностранные тренеры в основном, которые работали в Казахстане, предпочитают сотрудничать со своей командой.

"Я думаю, что он все-таки больше менеджер, чем тренер. Наверняка, он пригласит тренерский штаб из России, с кем работал до этого. Жалко будет, если в этом тренерском штабе, не будет нашего специалиста. Сейчас такая тенденция пошла, что иностранцы, которые работают в Казахстане, практически приезжают со своими помощниками. Никого не берут из отечественных тренеров. Поэтому, к сожалению, мы сейчас страдаем от этого", - сказал Булат Есмагамбетов.

Он считает, что главное преимущественно в назначении Черчесова в том, что у него не будет языкового барьера между игроками. Но давать оптимистичные прогнозы по его работе еще рано, считает Есмагамбетов.

"Отсутствие языкового барьера, конечно, немаловажно. Это один из плюсов. Сказать, что он супер-профессионал, и ребята наши с ним заиграют - не могу. Я такую оценку не могу пока дать. У нас своя специфика, свой менталитет. Если он сможет адаптироваться, то получится. Работа с клубами отличается, так тренер тогда все время с командой. В сборной же он с игроками определённые отрезки. Как получится – не можем сказать".

Он обращает внимание, что в чемпионате Казахстане по футболу преимущественно играют иностранцы, и это усложняет работу наставнику сборной. Далеко не все казахстанские футболисты получают достаточно игровой практики в клубах.

"Проблема в том, что чемпионат полностью захватили легионеры. У нас нет игроков, которые условно могли бы конкурировать. Таких футболистов единицы. Подобрать в чемпионате Казахстана на ту или позицию игрока сложно", - сказал Булат Есмагамбетов.

"Не любит странные вопросы"

Для российского журналиста Дмитрия Зимина назначение Станислава Черчесова в сборную Казахстана не стало неожиданностью. Информация о приходе специалиста в СМИ появилась несколько недель назад. Помимо этого, у Черчесова, как говорит журналист, были предложения от сборной Азербайджана.

"Из публичных источников, мне рассказывали, что у него действительно было предложение от сборной Азербайджана. Также он разговорил с одним из клубов. Но это были не предложения, а скорее намерения о сотрудничестве. При этом конкретики он не получал. Станислав Черчесов такой человек, который любит, когда к нему обращаются не просто поговорить, а с более-менее сформированными вариантами. И поэтому я был удивлен, как Казахстан сориентировался и составил конкретное предложение, с конкретными задачами и условиями, которые он принял. Почему он принял? Казахстан сделал это быстрее остальных. Первое время после ухода в продолжительный отпуск, который начался в прошлом году, он отдыхал, действительно. Примерно с зимы он начал рассматривать варианты. Возможно, ждал каких-то конкретных предложений от России, но не дождался. Только получал какие-то намерения о том, что сотрудничество будет, а возможно и нет. Казахстан удачно сработал. Понял, что тренер свободен и пригласил его", - сказал журналист в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

По его мнению, новый наставник сборной Казахстана сделает акцент в команде на дисциплину и будет в целом продолжать работу, которую в сборной проводил Магомед Адиев, но с усовершенствованием.

"Сложно представить, что он может привнести в сборную. Но учитывая, какой у него стиль работы, будет акцент на дисциплину. Я знаю, что в какой-то степени будет продолжение того, что выстраивал Адиев с какими-то усовершенствованными моделями игры. По менталитету они (Черчесов и Адиев - прим.ред) похожи. Не стоит ждать каких-то кардинальных изменений. Черчесов вообще не склонен к этому, он предпочитает не рушить, что было построено до него, а улучшать. Думаю, что у него может получится. Потому что он максималист, всегда ставит самые высокие задачи, которые возможны. Как я понимаю, у сборной Казахстана – это удачное выступление в Лиге наций, чтобы попасть на чемпионат мира. Думаю, что будут приложены все усилия, чтобы пройти отбор", - сказал журналист.

Он отмечает, что соперники Казахстана в группе Лига наций непростые, но приход Черчесова должен дать для игроков сборной большой эмоциональный импульс.

Так как все понимают, какого уровня это специалист. И что он не только добивался хороших результатов со сборной России, но и европейских командах, выигрывал кубки, считает российский журналист.

По мнению Дмитрия Зимина, стереотип о сложном нраве Черчесова сложился много лет назад, когда он только начинал тренерскую карьеру. За это время он изменился, считает журналист.

"Как и любой человек, он не любит странные вопросы. Он любит разговаривать с людьми, которые действительно понимают в футболе. С годами его позиция сменилась во всех этих отношениях. И в этом плане будет хорошо. Он даже по-отечески относится к игрокам и журналистам, и вообще к людям. Он понимает, что у него есть определённый статус и его нужно поддерживать. У Черчесова вполне прогрессивные методы работы. Он работал в европейских клубах. С тренерским штабом никаких проблем не будет. Думаю, что он тоже будет стоять за команду горой. Он никогда, на моей памяти, не выделял конкретно виноватых в матчах. Конечно, он тоже берет на себя ответственность за результат, как и любой тренер".

"Он смог раскрыть многих футболистов"

Казахстанский комментатор Ербол Каиров также отмечает результаты нового тренера до прихода в Казахстан.

"Он практически везде показывал результат. Выход в четвертьфинал ЧМ-2018 - пожалуй, главное достижение в его тренерской карьере. Если бы не Федор Смолов, решивший пробить в серии пенальти с Хорватией "паненкой", могли и медали себе обеспечить", - сказал комментатор.

Он отмечает, что Станислав Черчесов достаточно гибок в общении с командой, несмотря на то, что у него уже были конфликты с его же подопечными.

"Достаточно посмотреть на все его конфликты как с футболистами, так и представителями СМИ. А его нашумевшая история с Игорем Денисовым в период работы в "Динамо", когда тренер грозился сломать игроку шею, говорит о многом. Или же конфликт с Артемом Дзюбой до начала ЧМ. Затем, правда, сработались, а это значит, что тренер - достаточно гибкий человек", - сказал комментатор.

По его словам, футболистам сборной Казахстана было жаль, что Адиев покинул команду. Он считает, что место главного тренера могли дать и отечественному специалисту.

"Им жаль (футболистам - прим.ред) что Магомед Адиев неожиданно уходит. Что касается Черчесова, то игроки - профессионалы и будут работать с тем, на ком остановила свой выбор федерация футбола. Учитывая, что как таковых задач в Лиге наций нет, можно было доверить этот пост и казахстанскому тренеру с куда менее скромной зарплатой. Тому же Кайрату Нурдаулетову или же Али Алиеву", - считает Ербол Каиров.

Другой известный казахстанский комментатор Дидар Кадыров отмечает также, что Черчесов крайне требователен и со своих подопечных требует дисциплину и ответственность.

"Безусловно, среди его достижений - это четвертьфинал на домашнем чемпионате мира. Для сборной, где не было ярких звезд, это огромное достижение. Плюс чемпионство с "Легией". Это все можно занести в его копилку", - говорит комментатор.

На должность наставника рассматривалось пять кандидатур. Среди них все казахстанские специалисты: Андрей Карпович, Али Алиев и другие. Руководство федерации выбирало нового тренера, учитывая схожесть в отношении к работе и виденье футбола, утверждает специалист.