Чего ждать от Мусина в "Казахтелекоме"

Бывший министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин уже две недели как назначен председателем правления АО "Казахтелеком". Для чего молодого кризис-менеджера поставили руководить крупнейшим оператором связи страны? И какие задачи он должен выполнить?

Пока экс-министр не общается с журналистами. Он предпочитает больше выкладывать свои идеи через социальные сети.

Но есть информация, что Мусин начал переманивать к себе своих сотрудников. То есть у него есть своя команда, которая будет заниматься в принципе привычным делом.

Финансовое положение

С точки зрения финансов у компании все неплохо. Так по крайней мере говорит бывшее руководство компании. По итогам 2024 года доходы группы "Казахтелеком" выросли на 53,3 млрд тенге, составив 687,8 млрд тенге в 2023 году. Это даже больше, чем в 2022 году на 8,4%.

Рост обеспечен за счет увеличения доходов как в сегменте фиксированной связи, так и в сегменте мобильной связи. Показатель EBITDA улучшился на 4,3%, а его рентабельность по отношению к выручке составила 43,3%. Чистая прибыль за 2023 год составила 104,4 млрд тенге. То есть компания твердо стоит на ногах, успешно генерирует выручку и также успешно предоставляет услуги экономике и населению.

Более того, сразу бросается в глаза финансовая дисциплина: за четыре года – с 2020 по 2023 год – административные расходы в структуре расходов АО остаются почти на одном уровне, в пределах 40-44 млрд тенге в год. Когда на предприятии начинаются проблемы, то первыми начинают расти общие и административные расходы. И наоборот, когда компания уже больна и приходит кризис-менеджер, он начинает экономить на этой же статье расходов.

С другой стороны, видно снижение рентабельности "Казахтелекома". Если в 2022 году на каждый тенге всех своих активов компания получала 10 тиын, то в 2023 году – только 7 тиын.

Одной из причин такого падения эффективности, как ни странно, - конкуренция. В прошлом году "Казахтелеком" начал более агрессивное продвижение своих услуг, в результате расходы на маркетинг и рекламу выросли почти в два раза.

Другая причина – сам "Казахтелеком" это, по сути, государственное предприятие, которое никогда не будет более эффективным, чем частная компания.

"Казахтелеком" оказался одним из самых неэффективных предприятий в группе компаний, которую он же и возглавляет. Так индекс EBITDA, который показывает способность предприятия создавать доход, в прошлом году у АО "Казахтелеком" составил 24%, у ее "дочки" АО "Кселл" - около 40%, у ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (оператор Теле2/Altel) – 47%.

В принципе это можно объяснить тем, что "Казахтелеком" тратит больше денег на инфраструктурные проекты – та же сеть волоконно-оптической связи, которой потом пользуются все остальные.

Имидж

Багдат Мусин – кризис-менеджер, который уже показал способность реформировать любое предприятие связи. Сначала он создал систему ЦОНов (Центров обслуживания населения), затем перестроил работу "Казпочты", превратив это предприятие в современную компанию, способную приносить прибыль.

Финансово "Казахтелеком" достаточно устойчив. Организационно – тоже. Но есть проблемы с имиджем компании, тем как ее представляют ее пользователи.

"Казахтелеком" остается крупнейшим предприятием связи в стране, которое оказывает услуги почти 2 млн абонентов в секторе широкополосного доступа и более 1 млн точек подключения к платному телевидению. И именно здесь у компании есть проблемы.

Не было ни одного года, когда клиенты бы не жаловались на качество интернета, мобильной или фиксированной связи. Но в последние годы число жалоб резко увеличилось, так как резко увеличилась роль социальных сетей. Клиенты недовольны скоростью доступа, качеством обслуживания, "черными дырами" в покрытии мобильных сетей. Часто сети просто падают и города с регионами оказываются отрезанными от мира.

Важность качества связи признали и администрации президента, и в правительстве. Поэтому при каждом приглашении руководства "Казахтелекома" в Акорде напоминают, что компания должна решить все эти проблемы. А сама компания в отчетах регулярно отмечает, что она "оказывает качественные услуги".

Правда здесь будут проблемы. Причем связанные с личностью самого Багдата Мусина. Он хоть и молодой чиновник, но все-таки чиновник, поэтому у него бывают регулярные проколы. Достаточно вспомнить его высказывания о том, что "дыры" в мобильных сетях возникают из-за жителей-радиофобов и о скорости мобильного интернета, которая в Казахстане выше, чем в Токио.

Поэтому лучшим выбором для Мусина будут не публичные выступления со свободным выбором темы, а кропотливый труд. В этом экс-министр определенно профессионал.

Здесь команда Мусина будет, вероятно, отрабатывать бизнес-процессы, доводя их до простых шагов. Поэтому не удивляйтесь, если увидите главу "Казахтелекома" в простой робе настройщика интернета, или за компьютером в сервис-центре. Он приверженец кайдзен – системы постоянного совершенствования процессов производства.

Он вполне может создать офис "Казахтелекома" в стиле кайдзен. В таком стиле был создан один из ЦОНов. Так что ждем.

Новые стандарты и излучение

С восстановлением имиджа компании будут связаны два больших проекта, которые наверняка поставлены перед новым руководством "Казахтелекома": защита персональных данных граждан Казахстана и повышение качества связи.

Первое особо не волновало казахстанцев до тех пор, пока мошенники не научились использовать персональные данные для оформления онлайн-кредитов на других людей и обнаружения данных тысяч граждан страны на

В феврале 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными были опубликованы материалы одной из хакерских группировок, где в том числе содержались персональные данные казахстанцев за 2019-2022 годами. Там фигурировали сведения казахстанских операторов связи со служебной информацией об абонентах, а также упоминались "Казахтелеком", ЕНПФ, "Эйр Астана".

По результатам проверок министерства цифрового развития, КНБ и Государственной технической службы были обнаружены дыры в системах безопасности АО "Казахтелеком" и "Эйр Астана". Эти компании привлечены к административной ответственности по статье 641 КоАПП.

Для айтишника Мусина эта работа будет вызовом и неплохим трамплином для будущей карьеры в сфере телекома.

Сложнее будет работа в сфере применения в Казахстане новых стандартов связи, чтобы зоны покрытия мобильных операторов были полными, без разрывов. Вернее, надо будет разработать и предложить к использованию санитарные стандарты по радиоизлучению.

Сегодня операторы могут улучшить качество связи только в 2 случаях по каждым трем жалобам: поставить новую станцию, увеличить мощность излучения, развернуть антенну так, чтобы она добивала до конкретного дома.

Треть проблем – это уже системные проблемы отрасли, которые надо решать через стандарты. Санитарные требования к мощности базовых станций в Казахстане ограничивают мощность излучения в 10 мВатт/см2. В других странах мощность станций в сотни и тысячи раз выше. Поэтому им надо в десятки раз меньше станций, чтобы покрыть связью одну и ту же территорию. Минцифры уже работает над пересмотром этих санитарных порогов.

Как раз "Казахтелеком" основной совладелец "Кселл" и у компании есть все ресурсы для проведения такой работы.

Большие проекты

"Казахтелеком" остается крупнейшим оператором связи и владельцем большей части инфраструктуры связи в Казахстане. Поэтому трудно переоценить роль компании в цифровом развитии страны.

Компания остается главной в проекте Интернет в село. В сентябре 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева и отдельно подчеркнул, что жители сельской местности должны иметь доступ к тем же современным цифровым услугам и продуктам, что и горожане.

Конечно, "Казахтелеком" за это получает субсидии от правительства. За прошлый год она получила 8,8 млрд тенге за связь на селе. Но Багдат Мусин в свое время говорил, что в село нельзя превращать в зону интересов только "Казахтелекома". Туда надо запускать мелкие компании, которые смогут работать не только за субсидии, но и просто зарабатывать здесь деньги на услугах. Вот вами карты в руки!

"Казахтелеком" остается ключевым оператором государственной программы "Цифровой Казахстан". Она остается приоритетным направлением для правительства, хотя ее, похоже, понемногу забывают.

Ее цели – Цифровизация экономики, Создание инновационной экосистемы, Переход на цифровое государство, Развитие человеческого капитала, Реализация цифрового Шелкового пути. И по каждой цели может быть участие "Казахтелекома" с получением дохода.

Другое дело это пока получается тоже не всегда. Например, застопорился проект маркировки обуви в рамках ЕврАзЭС. Оператором проекта тоже был "Казахтелеком" и эту компанию обвинили в росте цен на обувь после начала проекта.

В рамках Цифрового шелкового пути могут быть реализованы проекты прокладки волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) совместно с Россией и Ираном по дну Каспия с выходом на Персидский залив.

Еще один проект, который может начать "Казахтелеком" - искусственный интеллект (ИИ). Экс-министр рассказал об интересе к ИИ в своем Инстраграмм. Сразу послу ухода с поста министра он поехал в США чтобы поучаствовать в "нескольких мероприятиях, посвященных развитию ИИ и вычислительных мощностей для обработки данных"

"…в любом случае это и последующие десятилетия создадут новые мультимиллиардные компании и внесут коррективы в мироустройство. Будет расти спрос на вычислительные мощности. Это интересно, потому что именно эта часть бизнеса будет стабильно расти… Стабильный рост будет у компаний, занимающихся созданием инфраструктуры для больших вычислений. Нарратив у венчурных капиталистов сегодня меняется намного чаще. В долине признают, что из-за новых открытий в основных ИИ-моделях от OpenAl, Google и Facebook приходится часто менять направления приоритетных проектов. Например, ChatGPT-4 убил многие инициативы, которые еще вчера считались перспективными. Не находясь на острие развития, можно вложить средства в проекты, которые идут не в том направлении", – написал он.

"Казахтелеком" и "Кселл" - крупнейшие по капитализации компании в телекоме страны. У них есть все ресурсы для развития ИИ и применения его в своих бизнесах.

Минус Теле2

Весной этого года акционеры "Казахтелекома" приняли решение продать ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" - оператора связи Tele2/Altel.

В принципе это чисто техническая и финансовая операция, так как Tele2 пользуется своей сетью и почти не пересекается с как бы конкурентом – Kcell/Activ. У компании уже поменялось руководство. И до конца года права владения перейдут к катарской компании Power International Holding.

Но есть несколько моментов.

До сих пор в Казахстане таких крупных сделок было немного. Поэтому каждый случай привлекает внимание.

В свое время российский "Билайн" купил ТОО "КарТел". Но сделка была прямой и достаточно закрытой. Ее регулировало только Агентство по защите конкуренции. Здесь все будет сложнее, так как акции "Казахтелекома" котируются на бирже.

Новости о продаже активов породили слухи о возможной выплате спецдивидендов. Это единовременные выплаты акционерам из сверхприбыли компании.

Ожидания уже спровоцировали рост котировок бумаг "Казахтелекома" на KASE: начиная с февраля акции KZTK выросли с 33,3 тысяч до 35,3 тысяч тенге.

С другой стороны, есть риск, что доходы от продажи актива уйдут прямиком в Национальный фонд. Дело в том, что контрольный пакет акций АО "Казахтелеком" - 71,32 – принадлежат фонду "Самрук-Казына". А по Правилам поступлений от передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов, нацкомпаний и их дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, все вырученные средства должны идти сразу в Национальный фонд. Это конфликт, который должен разрешить и Багдат Мусин в том числе.

Есть еще одна сторона вопроса: продажа актива приведет к уменьшению прибыльности "Казахтелекома". Судя по отчету компании прибыль Теле2 может составлять в 2023 году от 24 до 30 млрд тенге. От 104 млрд тенге прибыли всей группы.

В следующем году компания соберет меньше налогов, что может быть подано как ухудшение работы оператора. Как это ни странно. Такие претензии также надо купировать.

Работы на новом месте для Багдата Мусина хватит. Она будет разной и даст ему возможность проявить свое творчество и профессионализм. А может затянуть рутиной, в которой молодой кризис-менеджер увязнет по самые процессоры.

Сама работа "Казахтелекома" усложняется. Она будет более конкурентной, более интеллектуальной и жесткой. Это особенно важно, так как ее новый глава сам регулярно повторяет, что он желает создать более конкурентный рынок связи и не боится тяжелой работы.