Чего ждать от кандидатов в Президенты, предположил политолог

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Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев рассказал о своем видении престоящей предвыборной гонки. Об этом эксперт написал в своём Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

Данияр Ашимбаев отмечает, что с момента объявления даты досрочных выборов прошло почти 10 дней, и уже появились первые кандидаты - Жигули Дайрабаев от партии "Ауыл" и Нурлан Ауесбаев от ОСДП.

"Кандидаты, нужно заметить, малоизвестные, но при этом представляющие партийный актив, а не пришлые. Можно сделать вывод, что их задачей будет не столько оппонирование главному кандидату, сколько продвижение партийных брендов в преддверии весенних парламентских выборов. Нужно заметить, что Ауесбаев победил на сьезде ряд других кандидатов. Были ожидания, что платформой ОСДП может воспользоваться разношерстная оппозиция в рамках проекта выдвижения общего кандидата, но этого не произошло", - рассуждает политолог.

Данияр Ашимбаев также делится своими предположениями, почему это произошло.

"Во-первых, судя по всему, договориться либералы и национал-популисты не смогли, а во-вторых, те из них, кто имеет хоть какой-то рейтинг, возможно трезво оценили свои шансы. Нужно напомнить, что проект "единого кандидата" периодически тщательно патронировался властью. Так было и с Абдильдиным, и с Туякбаем, и с Косановым. Сама оппозиция (хотя единственное число тут чисто символическое) консолидироваться явно не в состоянии. Да и с лидерами явный дефицит: никто и никогда заранее не мог чётко сказать, что вот, мол, есть фигура, которая составит конкуренцию действующему президенту", - отмечает эксперт.

По его мнению, оппозиционные кандидаты говорят не о бойкоте, а активно выдвигаются, пытаясь заработать очки в глазах общественного мнения. И здесь важную роль сыграло возвращение Токаевым графы "против всех" в избирательные бюллетени.

"Позиционируя себя в качестве "оппонентов режима" оппозиционным кандидатам будет крайне важно победить именно "против всех" и выйти хотя на второе место, чтобы показать себя более или менее популярными фигурами. Токаев же достаточно спокойно движется по заранее намеченному плану. Совершает поездки по регионам и проводит активную международную программу", - подчеркнул политолог.

Эксперт добавил, что на 6 октября намечен съезд партии "Аманат". В тот же день пройдут съезды "Ак жола" и НПК.