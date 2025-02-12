  • 12 Февраля, 17:12
  • BAIGENEWS

Чего ожидает бизнес в Казахстане от повышения ставки НДС

Подробнее о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели узнаете в интервью.

Сегодня, 15:53
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:53
Сегодня, 15:53
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Фото: BaigeNews.kz

Гость программы "Важная тема" заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов расскажет о реакции казахстанского бизнеса на повышение ставки НДС. Это самая обсуждаемая тема последних двух недель, однако, как выяснилось, не только она волнует отечественных предпринимателей. Системные проблемы – обрывы цепочек НДС и теневые рынки – не решаются многие годы. Чем это грозит, узнаете в интервью BaigeNews.kz

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