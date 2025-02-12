Гость программы "Важная тема" заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов расскажет о реакции казахстанского бизнеса на повышение ставки НДС. Это самая обсуждаемая тема последних двух недель, однако, как выяснилось, не только она волнует отечественных предпринимателей. Системные проблемы – обрывы цепочек НДС и теневые рынки – не решаются многие годы. Чем это грозит, узнаете в интервью BaigeNews.kz.