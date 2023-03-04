Чего нельзя делать во время предвыборной кампании, объяснили в бюро ОБСЕ

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В своём промежуточном отчёте Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека рассказывает о некоторых особенностях нынешней избирательной кампании в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz

Эксперты обращают внимание на то, чтобы провести предвыборное мероприятие на открытом воздухе, кандидаты должны уведомить местные власти за пять дней до планируемого мероприятия.

По закону исполнительные органы оставляют за собой право разрешить или отказать в проведении мероприятия, исходя из обширного перечня оснований или предложить другое общественное место и время для проведения мероприятия. Законодательством предусмотрены специально отведенные места для проведения подобных мероприятий.

Многие участники предвыборной кампании сообщили МНВ БДИПЧ, что они не будут проводить митинги на открытом воздухе, в то время как некоторые поделились своим мнением о том, что такие мероприятия на практике не были разрешены.

"Нецелевое использование государственных ресурсов, благотворительные акции и обещание избирателям товаров, услуг, денег или экономической выгоды — все это запрещено. Кандидатам на государственные должности запрещается использовать служебное положение в своих интересах в ходе предвыборной кампании. Агитация должностных лиц государственных и местных органов власти во время исполнения ими служебных обязанностей является незаконной. Нарушения правил предвыборной кампании могут привести к снятию с регистрации кандидата или всего партийного списка", — отмечается в отчёте Бюро ОБСЕ.

Эксперты считают, что кампания пока выглядит оживленной, в частности, онлайн и в одномандатных избирательных округах с большим количеством кандидатов, а также из-за присутствия двух новых политических партий, участвующих в этих выборах.

В первую очередь партии и кандидаты организуют встречи в закрытых помещениях, в основном на рабочих местах, используют плакаты и рекламные щиты и поддерживают активное присутствие в социальных сетях.

Напомним, 18 февраля шесть зарегистрированных политических партий подписали меморандум о 32 В одномандатных избирательных округах 45 кандидатов сняли свои кандидатуры до регистрации; 125 было отказано в регистрации из-за неполного пакета документов, непредставления избирательного депозита, случаев коррупции, непогашенной судимости, непостоянного проживания в стране в течение последних 10 лет и проведения предвыборной кампании перед выборами, а также ввиду наступления крайнего срока регистрации. Регистрация четырех кандидатов была отменена до истечения крайнего срока регистрации; в одном случае лицо сняло свою кандидатуру, а в трех случаях - из-за неточностей, допущенных в налоговых декларациях кандидатов.

"БДИПЧ наблюдала за онлайн-кампанией всех партий, отдельных кандидатов и инфлюенсеров в Facebook, Instagram и YouTube. До сих пор Instagram был наиболее используемой платформой. Партии используют свои аккаунты для размещения оригинального контента, а также для перепечатки контента своих кандидатов, состоящего в основном из видеороликов о событиях, фотографий и предвыборных плакатов. Некоторые известные каналы YouTube выделили место для предвыборной дискуссии и пригласили кандидатов на дебаты", — говорится в отчёте.

Отмечается также, что в знак поддержки известные независимые кандидаты с большим количеством подписчиков предлагают онлайн-пространство и продвигают независимых кандидатов из других, а иногда и из своих собственных избирательных округов. Онлайн-посты инфлюенсеров посвящены, среди прочего, нападениям на журналистов икоррупции в стране.

Полный текст отчёта Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека можно прочитать здесь.