Чего хотят алматинцы от городских властей: завершилось голосование по "Бюджету народного участия"
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В Алматы завершилось голосование по проектам "Бюджета народного участия". С 22 октября по 1 ноября жители города отдали 163 582 голоса, что на 31% больше, чем в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
Следующим этапом станет подведение итогов. Каждый районный акимат проанализирует результаты голосования по количеству заявок и голосов.
Итоги подведут до 7 ноября 2024 года.
Лидерами стали:
- Медеуский район — 36 726 голосов;
- Алмалинский район — 28 765 голосов;
- Жетысуский район — 25 684 голоса.
Наибольшее количество голосов получили проекты:
- установка и ремонт беседок, лавочек, урн и детских площадок — 55 708 голосов;
- освещение и ремонт спортивных и детских площадок — 33 577 голосов;
- создание, ремонт и освещение мест общего пользования— 32 898 голосов.
"Проекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы районными акиматами в 2025 году", - говорится в сообщении.
В текущем году на это выделяли 18,8 млрд тенге, в 2023 году - 12,9 млрд.
За консультациями можно обращаться в районные акиматы или в Общественную приемную по телефону 224-39-29 (вн. 203).
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