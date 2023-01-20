Лента новостей
- В ЦИК предупредили социологов и СМИ о правилах проведения опросов на выборах 14:29 25
- Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы 14:15 88
- Молодые писатели и поэты получат литературную премию президента 14:04 109
- На дежурстве с тросом: более 4 тысяч машин вызволили из снежного плена с начала зимы в РК 14:03 84
- Азамат Абильдаев снова может стать депутатом мажилиса — ЦИК 13:46 228
- Киностудия "Казахфильм" будет модернизирована - Минкульт 13:45 131
- ОБСЕ пригласят наблюдать за выборами в Казахстане 13:28 247
- Чего достигли депутаты Мажилиса VII созыва 13:25 194
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 13:11 231
- Нурсултан Назарбаев перенёс операцию на сердце 12:47 611
- Сдал коррупционера и получил 12 миллионов тенге - Антикор вознаградил жителя Атырау 12:30 538
- Выборы в мажилис и маслихаты: кто может стать кандидатом в депутаты 12:07 363
- Полицейская погоня закончилась смертью в Уральске 11:52 607
- Самому молодому казахстанскому акиму 41 год - статистика 11:44 391
- В Алматы парень убил свою девушку, а затем покончил с собой 11:23 1742
- Кайрату Кудайбергену продлили арест на два месяца 10:58 412
- Должности акима и замакима Актобе мошенники "продали" за 500 и 250 тысяч долларов 10:49 736
- Бывшему министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок ареста 10:21 465
- За задержку выплаты зарплат более 900 работодателей оштрафовали в РК 10:00 402
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 09:35 758
- Токаев поручил найти заказчиков преступлений против журналистов 09:10 910
- Казахстанские биатлонисты остались без медалей после триумфа в спринте на Универсиаде-2023 08:59 464
- Турецкая компания планирует построить ТЭЦ в Кокшетау 08:54 427
- В Казахстане за сутки зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусом 08:37 405
- Астана примет Чемпионат мира ФИДЕ по шахматам 2023 07:58 476
- Таразец узнал, что "умер" 19 лет назад 07:15 591
- Врач в Италии получила пожизненный срок за "лечение" рака ультразвуком 06:21 1091
- Директор школы в Костанайской области уволилась после инцидента с открытым письмом педагогов 05:33 1397
- Форт-Шевченко может потерять статус города: Проект развития сельских территорий вынесли на обсуждение 04:52 538
- Небывалые морозы погубили урожай на юге Казахстана 03:11 798
- На территории предприятия в Атырау вспыхнул огонь 02:41 513
- Казахстан сыграет с Канадой в полуфинале хоккейного турнира Универсиады-2023 01:39 657
- В Алматы рушится здание новой поликлиники за 775 миллионов тенге 00:07 2876
- Жительница Шымкента приютила десятки людей в своем доме во время морозов 19.01.2023 6164
- Трёхлетний мальчик из Павлодара покорил пользователей соцсетей 19.01.2023 905
- Казахстанки стали победительницами этапа Кубка мира по стендовой стрельбе 19.01.2023 573
- Казахстанско-китайскую границу закроют с 21 по 23 января 19.01.2023 616
- Фильм о казахстанском би-бое Killa Kolya сняли в Казахстане 19.01.2023 697
- Токаев поблагодарил депутатов мажилиса 19.01.2023 618
- Саиров, Иса и Перуашев - политолог спрогнозировал, кто сможет переизбраться в Мажилис 19.01.2023 841
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 642
- Анна Данилина и Елена Рыбакина добились первых побед в парном разряде на Australian Open 19.01.2023 566
- Мужчина избил жену в лифте в Астане 19.01.2023 1159
- Туберкулёз выявили у директора школы в Атырау 19.01.2023 847
- Издевавшихся над детьми воспитателей уволили в Астане 19.01.2023 689
- Отличная возможность проявить себя - политолог Башимов о будущих кандидатах в Мажилис 19.01.2023 640
- Торговцев оружием, похищенным во время январских событий, задержали в Талдыкоргане 19.01.2023 581
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 703
- Дополнительно триллион тенге может понадобиться для проведения выборов акимов городов и районов - Минфин 19.01.2023 567
- Новый закон о госсзакупках поможет улучшить качество приобретаемых товаров - Жамаубаев 19.01.2023 560
- Прокуратура проверит обоснованность цен на подключение к газу в Алматинской области 19.01.2023 635
- Нелегальные мигранты работали в аэропорту Шымкента 19.01.2023 595
- Иностранцы пострадали при взрыве газового баллона в Алматинской области 19.01.2023 643
- Отстрел собак ведут в Костанайской области. Активисты требуют найти виновных 19.01.2023 607
- 83 жилых дома остались без отопления в Рудном из-за порыва на теплотрассе 19.01.2023 588
- Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов 19.01.2023 970
- Топ-менеджера из Казахстана посадили в СИЗО в Бишкеке 19.01.2023 744
- Аферистка обманула жителей Атырау на 30 млн тенге 19.01.2023 574
- Из-за хейта в соцсетях отменили результаты конкурса на герб Улытауской области 19.01.2023 593
- Министр экологии хочет пересадить астанчан с автомобилей на автобусы 19.01.2023 880
- ЧП на ТЭЦ Экибастуза: в домах горожан похолодало 19.01.2023 677
- Дату последнего звонка в школах перенесли в Казахстане 19.01.2023 779
- В "АрселорМиттал Темиртау" сообщили о восстановлении подачи газа после ЧП 19.01.2023 506
- Количество недобросовестных застройщиков выросло в Астане 19.01.2023 6411
- Токаев провел консультации по роспуску мажилиса парламента 19.01.2023 628
- Поддержавшего Путина и вторжение России в Украину мажилисмена Азамата Абильдаева исключили из партии "Ақ жол" 19.01.2023 9092
- В Алматы разыскивают напавших на квартиру журналиста Вадима Борейко 19.01.2023 1978
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 831
- Понятную, предсказуемую и прозрачную налоговую систему хотят создать в Казахстане 19.01.2023 607
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 849
- В ЕНПФ рассказали, как работает соглашение о пенсии работников в ЕАЭС 19.01.2023 564
- На проведение выборов в мажилис и маслихаты потратят 33,4 миллиарда тенге из бюджета 19.01.2023 542
- В Алматы украли 2,5 миллиарда тенге по программе ArtSport - Досаев 19.01.2023 826
- Депутаты просят выяснить доходы цифровых майнеров 19.01.2023 616
- Алихан Смаилов возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына" 19.01.2023 826
- В Астане переименуют ряд улиц 19.01.2023 2096
- Более 8 млрд тенге потеряли в финпирамидах казахстанцы в 2022 году 19.01.2023 548
- Уголовное дело в отношении Рамиля Мухоряпова прекращено — ДП Алматы 19.01.2023 904
- Очередное ЧП на ТЭЦ Риддера: загорелся цех топливоподачи 19.01.2023 758
- Оружие и боеприпасы хранил в автомастерской житель Кентау 19.01.2023 579
Чего достигли депутаты Мажилиса VII созыва
Депутаты Мажилиса VII созыва проанализировали проделанную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Хабар 24". Всего они рассмотрели 264 законопроекта. Большинство из них были одобрены и направлены в Сенат. Президент подписал 188 законов.
"В стране прошли крупные конституционные реформы. В связи с этим нужна трансформация всей властной структуры нашей страны. Нужно отметить, что это решение является логическим продолжением политических реформ, которые были заявлены Президентом страны в прошлом году", - сказал Ерлан Саиров.
По мнению Айдоса Сарыма, в стране созданы все условия для новых партий.
"Все, кто хотел и хочет участвовать на выборах, у них есть возможность. Поэтому, я считаю, это очень важное решение, поддержанное всеми депутатами. Сейчас появляются одномандатники, то есть люди по тем или иным причинам не могут создать политические партии, не хотят в них участвовать, у них будет возможность баллотироваться по округам. Мажилис седьмого созыва, он исторический, вошел в историю. Сейчас мы подошли вплотную к тому, чтобы обсуждать социальный кодекс. Но я думаю, что депутаты нового созыва будут эти вопросы отрабатывать", - считает А. Сарым.
-
Trend news
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 13:11 228
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 09:35 758
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 831
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 849
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 7481
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 724
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 1180
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 4438
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 1178
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 1487
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 1673
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 8021
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 1414
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 14925
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 2286
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1682
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 126717
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 1543
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 36646
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 4982
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 4112
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 4766
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 12522
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5393
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 17960
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 8565
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1585
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2339
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1806
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2193
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 24674
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7462
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1625
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 4101
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 1950
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2403
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9193
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8799
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 7168
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3897
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 4071
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4181
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 6112
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2376
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2696
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3451
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 53932
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3528
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 4961
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 2503
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 3100
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 3617
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 3796
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 7247
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 9573
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 3203
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 3117
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 14330
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 5263
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 3685
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 3191
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5832
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 9494
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 39950
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 44327
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3874
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3782
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 3636
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 3589
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 3262
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 4662
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 4000
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 117006
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 46144
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 65423
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3815
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 15354
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 9551
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 4018
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 4416
-
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 642
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 703
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 827
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 846
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 816
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 724
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 931
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 964
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 961
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 938
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 1171
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 1050
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1397
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1421
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1339
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1326
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1443
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1440
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1674
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1532
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1467
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1550
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1671
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 4015
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2190
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 2340
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 3253
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 2946
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 2949
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2875
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2847
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 3577
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 3919
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 5623
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 5684
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 5632
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 4055
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 3931
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 4184
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 4263
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 4060
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 4076
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 5069
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4854
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 5371
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 5254
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 5133
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5853
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 6093
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 6474
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 6927
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6517
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 7109
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 6933
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 7102
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7379
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7503
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 8029
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 8106
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7758
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 8323
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 8012
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 8045
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7727
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 8220
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 8565
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 8222
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 8483
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8297
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 8632
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8457
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 9288
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 9554
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 9391
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9758
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 9462
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 9531
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 9481
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 9366
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 9820