Чего достигли депутаты Мажилиса VII созыва

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Депутаты Мажилиса VII созыва проанализировали проделанную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Хабар 24". Всего они рассмотрели 264 законопроекта. Большинство из них были одобрены и направлены в Сенат. Президент подписал 188 законов.

"В стране прошли крупные конституционные реформы. В связи с этим нужна трансформация всей властной структуры нашей страны. Нужно отметить, что это решение является логическим продолжением политических реформ, которые были заявлены Президентом страны в прошлом году", - сказал Ерлан Саиров.

По мнению Айдоса Сарыма, в стране созданы все условия для новых партий.

"Все, кто хотел и хочет участвовать на выборах, у них есть возможность. Поэтому, я считаю, это очень важное решение, поддержанное всеми депутатами. Сейчас появляются одномандатники, то есть люди по тем или иным причинам не могут создать политические партии, не хотят в них участвовать, у них будет возможность баллотироваться по округам. Мажилис седьмого созыва, он исторический, вошел в историю. Сейчас мы подошли вплотную к тому, чтобы обсуждать социальный кодекс. Но я думаю, что депутаты нового созыва будут эти вопросы отрабатывать", - считает А. Сарым.





