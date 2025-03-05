"Че ты гоняешься": водитель Lexus "отметился" на трассе и понес наказание
Водителя Lexus, устроившего разборки с полицейскими в Костанайской области, уволили
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Водитель Lexus, который "научил" полицейских работать на трассе в Костанайской области, понес ответственность за свое поведение, а сотрудники патрульной службы были уволены, передаёт BaigeNews.kz.
"По результатам служебной проверки водитель, допустивший нарушение ПДД на автодороге Костанай-Аулиеколь, отчислен из магистратуры Костанайской академии МВД и уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган", - сообщили в Костанайской академии МВД.
Этот инцидент, ставший вирусным после появления видео, произошел 4 февраля на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган.
Как стало известно, владельца премиального авто остановили за превышение скорости, но вместо того, чтобы признать нарушение, он повел себя агрессивно и заявил патрульным, что им "нужно запоминать его номера". В ответ на замечание о превышении скорости он выкрикнул: "Че ты гоняешься? Номера запоминай!" и не постеснялся выразиться нецензурной лексикой.
Позже, как выяснилось, данный водитель имеет опыт работы в ГАИ, проработав в органах 11 лет. После короткой перепалки с полицейскими, он вернулся в машину и уехал.
В результате служебной проверки стало ясно, что патрульные сотрудники не предприняли должных мер, чтобы привлечь водителя к ответственности. За это оба патрульных были уволены. Нарушителем оказался слушатель магистратуры Костанайской академии МВД, что добавило инциденту еще больше резонанса.
К слову, по результатам служебной проверки водитель, допустивший нарушение ПДД на автодороге Костанай-Аулиеколь, отчислен из магистратуры Костанайской академии МВД и уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган.
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