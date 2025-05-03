Гала-концерт, посвящённый 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, прошёл 3 мая в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая. В этот вечер на сцену вышли ведущие солисты, симфонический оркестр и хор театра, чтобы исполнить бессмертные произведения великого русского композитора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Публика погрузилась в атмосферу чарующей музыки — прозвучали арии, сцены и дуэты из опер "Пиковая дама", "Евгений Онегин", "Иоланта" и "Чародейка", а также фрагменты из балетной классики и ариозо воина из кантаты "Москва".

За дирижёрским пультом стоял заслуженный деятель Казахстана Нуржан Байбусинов. В концерте приняли участие звёзды отечественной сцены — народная артистка Казахстана Джамиля Баспакова, заслуженные деятели РК Гульзат Даурбаева, Дина Хамзина, Олег Татамиров и другие солисты театра.

Юбилей Чайковского стал не просто датой, а настоящим культурным событием, объединившим музыку, эмоции и блестящие таланты на одной сцене. Театр Абая вновь подтвердил статус одного из главных музыкальных центров страны, где классика звучит по-настоящему живо.