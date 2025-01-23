Полиция раздала горячий чай и баурсаки водителям, застрявшим на дороге в метель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Туркестанской области. Из-за закрытия дорог в Туркестанской области, некоторые транспортные средства застряли в пути. В связи с этим сотрудники патрульной полиции привезли горячий чай, еду и баурсаки и раздавали тем, кто остался в дороге.

Водители, иностранцы и пассажиры со всей страны выражают свою благодарность и признательность за действия полиции.

"Патрульная полиция хорошо помогли, предложили горячий чай и еду, расчистили дорогу. Не оставили нас одних в опасности. Молодцы ребята - полицейские!", - отметили житель Жамбылской области и гражданин Беларуси.

Напомним, спасатели эвакуировали 82 пассажира из застрявшего в степи автобуса.