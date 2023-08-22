Чай и кофе подорожали в Казахстане

За полгода производство чая и кофе в Казахстане выросло на 17,2%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

По информации бюро нацстатистики, с начала 2023 года в стране произвели 10,3 тыс. тонн чая и кофе – на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, с января по июнь 2022 года произведено 8,8 тыс. тонн.

"На внутреннем рынке всего реализовано 35,2 тыс. тонн продукции – на 29,3% больше, чем годом ранее. По сравнению с июлем 2022 года в июле текущего года цены на чай выросли на 12,8%, кофе - на 17,5%", - говорится в сообщении.

На долю импорта пришлось 73,4% тонизирующего напитка – в страну завезли 28,5 тыс. тонн указанной продукции. Так, импорт за полгода вырос на 32,8%. На экспорт за полгода отправлено 3,5 тыс. тонн чая и кофе, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.