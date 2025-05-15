ChatGPT в госорганах: есть ли запрет на использование
Министерство продвигает отечественные ИИ-решения.
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Накануне в СМИ появились сообщения о том, что чиновникам в Казахстане запретили использовать ChatGPT. Так ли это, разъяснили в Минцифры, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве заявили, что официального запрета нет. Однако в 2024 году разработан и принят рекомендательный документ по использованию искусственного интеллекта в госсекторе. Его цель — повысить уровень кибербезопасности при работе с ИИ. В документе не запрещается использование зарубежных сервисов вроде ChatGPT, но предупреждается о рисках — особенно если речь идёт о персональных данных или внутренней информации.
Параллельно министерство продвигает отечественные ИИ-решения. На закрытой сети госорганов (ЕТС) уже работает Национальная платформа ИИ. В ней доступны:
- переводчик с/на казахский и русский языки;
- AI-помощник по законодательству;
- языковая модель, способная генерировать тексты и аналитические материалы.
В министерстве сообщили, что продолжат развивать безопасные и адаптированные под госнужды ИИ-сервисы.
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