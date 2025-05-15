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ChatGPT в госорганах: есть ли запрет на использование

Министерство продвигает отечественные ИИ-решения.

Сегодня, 16:04
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baigenews.kz Сегодня, 16:04
Сегодня, 16:04
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Фото: baigenews.kz

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что чиновникам в Казахстане запретили использовать ChatGPT. Так ли это, разъяснили в Минцифры, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве заявили, что официального запрета нет. Однако в 2024 году разработан и принят рекомендательный документ по использованию искусственного интеллекта в госсекторе. Его цель — повысить уровень кибербезопасности при работе с ИИ. В документе не запрещается использование зарубежных сервисов вроде ChatGPT, но предупреждается о рисках — особенно если речь идёт о персональных данных или внутренней информации.

Параллельно министерство продвигает отечественные ИИ-решения. На закрытой сети госорганов (ЕТС) уже работает Национальная платформа ИИ. В ней доступны:

  • переводчик с/на казахский и русский языки;
  • AI-помощник по законодательству;
  • языковая модель, способная генерировать тексты и аналитические материалы.

В министерстве сообщили, что продолжат развивать безопасные и адаптированные под госнужды ИИ-сервисы.

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