Накануне в СМИ появились сообщения о том, что чиновникам в Казахстане запретили использовать ChatGPT. Так ли это, разъяснили в Минцифры, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве заявили, что официального запрета нет. Однако в 2024 году разработан и принят рекомендательный документ по использованию искусственного интеллекта в госсекторе. Его цель — повысить уровень кибербезопасности при работе с ИИ. В документе не запрещается использование зарубежных сервисов вроде ChatGPT, но предупреждается о рисках — особенно если речь идёт о персональных данных или внутренней информации.

Параллельно министерство продвигает отечественные ИИ-решения. На закрытой сети госорганов (ЕТС) уже работает Национальная платформа ИИ. В ней доступны:

переводчик с/на казахский и русский языки;

AI-помощник по законодательству;

языковая модель, способная генерировать тексты и аналитические материалы.

В министерстве сообщили, что продолжат развивать безопасные и адаптированные под госнужды ИИ-сервисы.