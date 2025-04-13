Приложение ChatGPT впервые возглавило мировой рейтинг загрузок в марте 2025 года, обогнав таких гигантов, как Instagram и TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

По данным аналитической компании Appfigures, число установок ChatGPT выросло на 28% по сравнению с февралём и составило около 46 миллионов загрузок за месяц. С момента запуска приложения, март оказался для OpenAI лучшим месяцем.

Instagram, удерживавший лидерство в январе и феврале, опустился на второе место, а TikTok занял третью строчку в App Store и Google Play.

Рост популярности ChatGPT связывают с важными обновлениями. В частности, впервые за более чем год были улучшены функции генерации изображений, что позволило пользователям создавать вирусные картинки и мемы в стиле анимационной студии Studio Ghibli, которые быстро разошлись по социальным сетям в конце марта и начале апреля.

Кроме того, OpenAI ослабила ограничения в политике модерации визуального контента и обновила в приложении голосовой режим. Тем не менее, аналитики считают, что не только новые функции повлияли на скачок популярности.

"Складывается впечатление, что слово ChatGPT становится глаголом, таким же, каким стал Google в 2000-х. Многие уже говорят не искусственный интеллект, а просто ChatGPT", – отметил основатель и генеральный директор Appfigures Ариэль Михаэли.

По его словам, волну интереса к ИИ также подогревают конкуренты вроде Grok или DeepSeek, но пользователи всё равно скачивают ChatGPT.

Венский университет прикладных искусств официально зачислил ИИ под именем Флинн на программу по цифровому искусству. Это первый случай в мире, когда искусственный интеллект стал полноправным студентом вуза. А в Казахстане депутат Мажилиса Анас Баккожаев потребовал ввести запрет на использование искусственного интеллекта чиновниками.