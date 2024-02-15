ChatGPT научили запоминать факты о пользователях

Америнская компания OpenAI запустила тестирование функции контроля памяти чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Теперь пользователи могут указывать нейросети, что она должна запоминать и забывать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Нововведение позволит чат-боту учитывать важную информацию, которой пользователи делятся во время диалога. Например, если пользователь отметит, что он предпочитает тренироваться в спортзале полтора часа и попросит это запомнить, то чат-бот будет учитывать это при генерации ответов по планированию занятий.

Пользователям предоставят полный контроль над памятью нейросети. В настройках имеется раздел, в котором можно включить или отключить память, а также редактировать информацию, которую чат-бот запомнил. Если пользователь не хочет использовать эти функции, он может создать временный чат, который не учитывает и не сохраняет пользовательскую информацию.

Разработчики ChatGPT считают, что нововведение повысит эффективность и удобство общения с чат-ботом, а также сделает его полезнее для использования в бизнес-целях. Обновление уже доступно некоторым пользователям ChatGPT. По итогу тестирования OpenAI планирует доработать режим и сделать его доступным для всех.