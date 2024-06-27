Частые задержки рейсов прокомментировали в Air Astana

В авиакомпании Air Astana пояснили, с чем связаны участившиеся задержки рейсов, передаёт BaigeNews.kz.

"Непредвиденные задержки рейсов обусловлены несколькими объективными факторами: временное закрытие взлётно-посадочной полосы или аэропорта, что требует внесение корректировок в расписание рейсов; техническое обслуживание и проверка самолётов в случае неисправности, к примеру, из-за попадания птиц, а также отсутствие в городе вылета/прибытия инженерно-технического персонала для определённого типа воздушного судна для оценки проблемы и устранения неисправности. Время задержки варьируется в зависимости от причины и оказывает каскадный эффект на пунктуальность других рейсов", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В авиакомпании заверили, что в обязательном порядке информируют пассажиров о задержке или отмене рейса по номеру, указанному при бронировании, и сообщают предполагаемое время вылета.

"При отмене или задержке рейса по вине авиакомпании на время более двух часов авиакомпания предоставляет горячие и прохладительные напитки и закуски, а при задержке более 4 часов – горячее питание. В случае задержки на ночь или длительной задержки более 6 часов (в ночное время) или 8 часов (в дневное время), предоставляется проживание в отеле с трансфером из аэропорта и питанием. При задержке рейса более 10 часов или его отмене, пассажирам предлагаются оптимальные альтернативные маршруты или полный возврат стоимости билета без удержаний", - напомнили в авиакомпании.

Ранее депутат мажилиса заявила, что подаст в суд из-за того, что ее рейс перенесли.