Частые ДТП с автобусами в Алматы: эксперты объяснили опасную тенденцию

В Алматы недавно утвердили повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Ориентировочно с 1 августа цена одной поездки для пассажира составит 120 тенге вместо нынешних 100 тенге. Еще одно новшество – запрет на оплату наличными в общественном транспорте. В связи с последними громкими ДТП с участием автобусов вопрос безопасности в городе становится особенно актуальным. Корреспондент BaigeNews.kz выяснял у экспертов, что необходимо сделать для того, чтобы общественный транспорт Алматы стал безопаснее.

Официальная статистика ДТП на дорогах Казахстана включает в себя данные по авариям, в которые так или иначе попадали автобусы. В целом по стране ежегодно происходит не меньше 300 аварий с участием автобусов, которые уносят жизни не менее 30 человек ежегодно, еще около 400 человек получают травмы разной степени.

Алматы как самый крупный мегаполис из года в год лидирует по общему количеству ДТП. Несмотря на то, что отдельной статистики по числу аварий участием общественного транспорта в городе в открытом доступе нет, на слуху у горожан и всей страны громкие аварии, участниками которых становились автобусы.

Так 26 июня, на улице Макатаева возле ТРЦ Mega Park в результате столкновения автомашины и автобуса погиб один из пассажиров, еще 16 человек вынуждены были проходить лечение. 16 июля еще один автобус, врезавшийся в забор на улице Ашимова, попал в объективы камер очевидцев – тогда пострадали 9 пассажиров. Не прошли и сутки, как в ночное время один из водителей автобуса неудачно развернулся и снес газовую трубу в частном доме. А уже на следующий день стало известно о столкновении легковушки, выехавшей на встречную полосу.

Независимый специалист по общественному транспорту и городской мобильности Елена Ерзакович отмечает, что без статистики нельзя утверждать, увеличилось ли число ДТП с участием автобусов в Алматы, осталось на прежнем уровне или уменьшилось. Но сам факт появления новых ДТП говорит о том, что имеется определенный перечень причин, которые приводят к аварийности.

"Безусловно, МВД производит тщательные расследования каждого случая (ДТП с участием автобусов), особенно где есть причинение вреда здоровью. Хотелось бы, чтобы итоги расследования каждого такого случая хорошо освещались в СМИ, публиковалась бы статистика, сколько аварий произошло из-за человеческого фактора, а сколько – по техническим причинам, какого рода неисправности были. Пока же, на основе имеющихся данных, последние аварии указывают на то, что необходимо говорить о политике государства в области безопасности дорожного движения в целом. Одно дело, если бы по улицам ездили только одни автобусы, и они между собой сталкивались, но участникам ДТП являются не только автобусы, но и другие категории транспортных средств, количество автотранспорта на улицах выросло", - полагает Елена Ерзакович.

Она предлагает посмотреть на проблему шире, и акцентировать внимание на более глобальных вещах, чем повышение тарифа на проезд. Это и уровень профессионализма водителей, и график их работы, их отношение к своей работе, состояние здоровья, манера вождения – то есть, все те факторы, которые могут повлиять на безопасность движения.

"В Алматы городские маршруты обслуживает 23 автопарка. Они очень разные - есть большие, есть маленькие, и общественность не имеет информацию, например, о том, как маленькие парки, где один-два маршрута, имеют возможность держать полноценный технический персонал и медиков для предрейсового и послерейсового контроля", - подчеркивает Ерзакович.

Генеральный директор Союза автотранспортников Казахстана Сабит Аманбаев полагает, что ДТП с участием автобусов происходят из-за того что государственный уполномоченный орган не обеспечивает научно обоснованную профилактику безопасности дорожного движения, сюда входит и работа с кадрами.

Сказать конкретно, кто чаще нарушает ПДД и становится виновником ДТП – водители автобусов или водители машин, в Союзе автотранспортников не берутся, так как не располагают статистикой. Но отмечают, что даже при наличии опытных профессиональных кадров за рулем автобусов, происходят ДТП, так как не все автолюбители соблюдают правила.

В обществе бытует мнение, что водители автобусов Алматы могут иногда пренебрегать ПДД, чтобы "собрать" как можно больше пассажиров и за это якобы получить премию. Сабит Аманбаев заявляет, что такие утверждения не соответствуют действительности.

"Зарплата водителей не зависит от количества перевезенных пассажиров или проданных билетов. Зарплата водителя определена нормативным документом на уровне среднестатистической по региону (городу). Другое дело, что в автопарках Алматы дефицит водителей общественного транспорта составляет около 35%. Эта проблема связана с неконкурентоспособностью оплаты водителей на рынке труда. В настоящее время зарплата водителя автобуса не адекватна сложности профессии, представляющий из себя высокий уровень физической и психологической нагрузки", - считает Сабит Аманбаев

Он уверен, что сократить число ДТП можно при системной, плановой работе, организованной уполномоченным органом.

"От Ассоциации предложения озвучивались многократно, но утверждённого плана работы нет", - констатировал Аманбаев.

Елена Ерзакович напомнила, что в Алматы как минимум 7 лет назад началось внедрение европейской программы Vision Zero, которая как раз и направлена на снижение аварийности в городе.

"У нас всё упирается в то, что МВД что-то сделало, что-то не сделало, но на втором плане остается программа Vision Zero, где говорится о том, что человеческие ошибки должны каким-то образом смягчаться и предотвращаться через инженерную деятельность. Также один из важных постулатов гласит что нельзя допускать высоких скоростей на городских улицах. Vision Zero – программа про то, что необходимо изначально понимать, что город - это пространство, подготовка водителей должна быть заточена на аккуратную внимательную езду. Идет многолетний уже спор: надо ли снижать скорость транспорта в городе. Для грузового транспорта понизили максимальную скорость, в автобусах пытаются технически ограничить уже много лет скорость. В целом необходимо снижение скорости потока, чтобы те же автобусы не казались тихоходами на фоне проносящихся рядом машин. Также для общественного транспорта необходимо усиливать приоритет на дороге, строить хорошие остановочные комплексы в пределах хорошей видимости", - напомнила Ерзакович.

В социологических опросах на тему о том, почему алматинцы, передвигающиеся на личных авто, не хотят ездить на общественном транспорте, третьим по значимости пунктом выделяется именно безопасность. То есть, когда люди чувствуют или считают, что общественный транспорт будет небезопасен, они будут постоянно откладывать попытку пересесть с личного авто на автобус.

Эксперты сходятся во мнении, что повысить привлекательность и безопасность общественного транспорта можно, если учитывать множество факторов – начиная от подбора кадров, зарплаты, продолжительности рабочего дня водителей, технического состояния парка и заканчивая системными решениями об увеличении выделенных полос для общественного транспорта и регулировании скорости в городе.

И когда поездка на автобусе и троллейбусе станет среди подавляющего числа горожан престижнее, быстрее, безопаснее и удобнее поездки на личном авто, тогда можно говорить и о снятии проблемы увеличения числа личных авто на дорогах, что со своей стороны также приведет к дополнительному снижению рисков аварийности в целом на дорогах Алматы и других казахстанских городов.