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Lori.ru Вчера, 09:48
2304
Фото: Lori.ru

Частое употребление парацетамола опасно для здоровья — эксперт

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов призывает пациентов не увлекаться парацетамолом, поскольку это может привести к лекарственному гепатиту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ura.news

По словам эксперта, максимальная суточная доза употребления парацетамола составляет 4 грамма, при этом препарат входит в состав сиропов и порошков.

"В инструкции указана максимальная суточная доза и через какой промежуток пить — через 4-6 часов. Она составляет четыре грамма, в сутки теоретически можно выпить четыре таблетки. Но многие часто приходят к передозировке, потому что не считают долю парацетамола. А это нужно делать, потому что он входит и в порошки, тот же "Колдрекс", "Ринза", которые нужно разводить и пить, в сиропы. Парацетамол там может быть в довольно значимых количествах, до 500 милилитров. И если превысить суточную норму в четыре грамма, печень вам "спасибо" за это не скажет, потому что абсолютно все препараты у нас распадаются там. А парацетамол вообще чемпион мира по лекарственным гепатитам", — объяснил Алексей Водовозов.

При этом терапевт добавил, что жаропонижающие средства, в частности, парацетамол не действует моментально. 

"Еще одна тонкость — эти препараты не действуют моментально. Например, дали ребенку жаропонижающее, через 15 мин меряют температуру, а она не сбивается. Значит, думают они, надо дать следующую таблетку. Но нет, нужно ждать, так как эффект может настать в течение часа. Потому что таблетке нужно всосаться, добраться до гипоталамуса, где у нас находится центр терморегуляции", — отметил он.

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#здоровье #лекарства
Журналист
Вчера, 09:48
2304
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