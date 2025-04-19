  • 19 Апреля, 23:08
  • BAIGENEWS

Частный самолёт упал в реку в США: есть погибшие

Их личности на данный момент не разглашаются.

Сегодня, 22:19
АВТОР
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АP Сегодня, 22:19
Сегодня, 22:19
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Фото: АP

Частный самолет потерпел крушение в американском штате Небраска, жертвами трагедии стали три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал ABC.

По предварительным данным офиса шерифа округа Додж, воздушное судно следовало вдоль реки Платт, к югу от города Фримонт, когда по неустановленным причинам упало в воду. На месте происшествия были обнаружены тела трех человек. Их личности на данный момент не разглашаются.

Расследование инцидента ведут Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Обстоятельства аварии выясняются.

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