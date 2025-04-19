Частный самолёт упал в реку в США: есть погибшие
Их личности на данный момент не разглашаются.
Сегодня, 22:19
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Сегодня, 22:19Сегодня, 22:19
99Фото: АP
Частный самолет потерпел крушение в американском штате Небраска, жертвами трагедии стали три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал ABC.
По предварительным данным офиса шерифа округа Додж, воздушное судно следовало вдоль реки Платт, к югу от города Фримонт, когда по неустановленным причинам упало в воду. На месте происшествия были обнаружены тела трех человек. Их личности на данный момент не разглашаются.
Расследование инцидента ведут Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Обстоятельства аварии выясняются.
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