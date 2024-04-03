Частный дом загорелся в Астане

Пожар в частном доме потушили столичные огнеборцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Предварительная площадь пожара - 150 м.кв.

"В 16:36 часов в районе Алматы города Астана, произошло загорание кровли частного жилого дома и беседки. Силами столичных пожарных пожар в 17:09 часов локализован", - говорится в сообщении.

На месте тушения задействовано 27 человека л/с и 6 единиц техники ДЧС г.Астана.