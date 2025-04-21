В эти минуты в Астане разворачивается операция по тушению пожара - огнеборцы борются с возгоранием в частном жилом доме по улице Шардара, расположенном в районе Байконур, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным данным, сначала загорелась хозяйственная постройка, после чего пламя стремительно перекинулось на кровлю дома. На месте работают пожарные расчёты, тушение продолжается.

Как сообщили в экстренных службах, угрозы для соседних домов нет, однако ситуация остаётся напряжённой. Спасатели делают всё возможное, чтобы не допустить распространения огня и ликвидировать очаг возгорания в кратчайшие сроки.

Пожар вспыхнул в общежитии Усть-Каменогорска: эвакуированы 68 человек.