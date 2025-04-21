Частный дом пылает в Астане
Угрозы для соседних домов нет.
Сегодня, 10:54
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Сегодня, 10:54Сегодня, 10:54
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В эти минуты в Астане разворачивается операция по тушению пожара - огнеборцы борются с возгоранием в частном жилом доме по улице Шардара, расположенном в районе Байконур, передаёт BaigeNews.kz.
По предварительным данным, сначала загорелась хозяйственная постройка, после чего пламя стремительно перекинулось на кровлю дома. На месте работают пожарные расчёты, тушение продолжается.
Как сообщили в экстренных службах, угрозы для соседних домов нет, однако ситуация остаётся напряжённой. Спасатели делают всё возможное, чтобы не допустить распространения огня и ликвидировать очаг возгорания в кратчайшие сроки.
Пожар вспыхнул в общежитии Усть-Каменогорска: эвакуированы 68 человек.
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