Владельцу детского сада в Жезказгане оштрафовали за то, что учреждение работало без санитарно-эпидемиологического заключения. Решение вынес специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям, передаёт BaigeNews.kz.

Проверку сада провели в феврале по жалобе гражданки О. Установлено, что он функционировал без соответствующего разрешения.

В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 463 КоАП. На судебном заседании А. признала свою вину.

Суд, изучив материалы дела, признал "А" виновной в совершении правонарушения. С учётом признания вины и раскаяния, суд посчитал возможным применить положение части 2 статьи 829-11 КоАП РК и снизил административный штраф на 30%, определив сумму взыскания в размере 68 810 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.