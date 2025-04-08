Частный детский сад оштрафовали в Жезказгане
Дело рассмотрели в суде.
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Владельцу детского сада в Жезказгане оштрафовали за то, что учреждение работало без санитарно-эпидемиологического заключения. Решение вынес специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям, передаёт BaigeNews.kz.
Проверку сада провели в феврале по жалобе гражданки О. Установлено, что он функционировал без соответствующего разрешения.
В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 463 КоАП. На судебном заседании А. признала свою вину.
Суд, изучив материалы дела, признал "А" виновной в совершении правонарушения. С учётом признания вины и раскаяния, суд посчитал возможным применить положение части 2 статьи 829-11 КоАП РК и снизил административный штраф на 30%, определив сумму взыскания в размере 68 810 тенге.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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