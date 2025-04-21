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Частные судебные исполнители попали под критику: Депутаты требуют полной перезагрузки системы

Сегодня, 11:21
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21
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Фото: pixabay.com

В ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК была поднята острая тема — эффективность института частных судебных исполнителей. С содокладом выступила Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева, отметившая ряд системных проблем, требующих срочного вмешательства, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, несмотря на рост объёмов исполнительных производств — с 2,5 до 9,5 миллионов дел в год, — качество исполнения судебных актов остаётся крайне низким. Особую озабоченность вызывают факты бездействия ЧСИ по делам социального характера, таким как взыскание алиментов, заработной платы и средств в пользу государства.

Имашева озвучила тревожную статистику:

  • более 2 500 должников скрыли доходы на 5,1 млрд тенге через электронные кошельки;
  • 1761 должник с долгами в 2,6 млрд тенге делали ставки в онлайн-казино на сумму 5,8 млрд тенге;
  • в отдельных случаях деньги взыскателей присваивались ЧСИ.

Кроме того, остаются нерешёнными вопросы грубого поведения исполнителей, отсутствия обратной связи с участниками процесса, неравномерной нагрузки, а также несвоевременного перечисления взысканных средств.

В своём выступлении депутат также акцентировала внимание на необходимости:

  • ужесточения дисциплинарной ответственности за бездействие и неэтичное поведение ЧСИ;
  • реформирования системы оплаты труда исполнителей с привязкой к результатам работы;
  • контроля за распределением дел и кадровым составом исполнителей;
  • подготовки нового Закона о принудительном исполнении, взамен устаревшего и перегруженного действующего акта.

"Мы считаем, что Палата ЧСИ должна нести реальную ответственность за своих членов, повышать их профессиональный уровень и обеспечивать соблюдение законодательства", — подчеркнула Имашева, добавив, что депутатский корпус готов поддержать доработку законодательства для оздоровления системы исполнения судебных актов.

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