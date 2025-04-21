В ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК была поднята острая тема — эффективность института частных судебных исполнителей. С содокладом выступила Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева, отметившая ряд системных проблем, требующих срочного вмешательства, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, несмотря на рост объёмов исполнительных производств — с 2,5 до 9,5 миллионов дел в год, — качество исполнения судебных актов остаётся крайне низким. Особую озабоченность вызывают факты бездействия ЧСИ по делам социального характера, таким как взыскание алиментов, заработной платы и средств в пользу государства.

Имашева озвучила тревожную статистику:

более 2 500 должников скрыли доходы на 5,1 млрд тенге через электронные кошельки;

1761 должник с долгами в 2,6 млрд тенге делали ставки в онлайн-казино на сумму 5,8 млрд тенге;

в отдельных случаях деньги взыскателей присваивались ЧСИ.

Кроме того, остаются нерешёнными вопросы грубого поведения исполнителей, отсутствия обратной связи с участниками процесса, неравномерной нагрузки, а также несвоевременного перечисления взысканных средств.

В своём выступлении депутат также акцентировала внимание на необходимости:

ужесточения дисциплинарной ответственности за бездействие и неэтичное поведение ЧСИ;

реформирования системы оплаты труда исполнителей с привязкой к результатам работы;

контроля за распределением дел и кадровым составом исполнителей;

подготовки нового Закона о принудительном исполнении, взамен устаревшего и перегруженного действующего акта.