Частные судебные исполнители похитили у казахстанцев более миллиарда тенге - Генпрокуратура

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Генеральная прокуратура проверила перечисления, сделанные частными судебными исполнителями, взысканные с должников в 2021-2022 годах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным прокуроров, в Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях выявлено 660 фактов хищения частными судебными исполнителями 1,1 миллиарда тенге, подлежавших перечислению на счета взыскателей.

Так, ЧСИ в Астане намеренно определил несуществующий долг по алиментам и снял с банковского счёта физического лица 289 миллионов тенге, которые подлежали конфискации в пользу государства по приговору суда. Эти средства он перечислил экс-начальнику Департамента по исполнению судебных актов Астаны. За свои услуги судебный исполнитель удержал 10 миллионов тенге.

В Алматы ЧСИ на протяжении года за счёт средств должников 18 раз пополнял свой банковский депозит на общую сумму 84 миллиона тенге. В результате он заработал в виде процентов два миллиона тенге.

Аналогично ЧСИ, перечислив на свой депозит 13,6 миллиона тенге, получил вознаграждение около пяти миллионов тенге.

В Караганде семь карагандинских ЧСИ потратили на личные нужды средства должников в размере 110 миллионов тенге.

В Алматы ЧСИ использовал в личных целях 400 тысяч тенге, предназначенные для несовершеннолетней воспитанницы детского дома "Жанұя".

В Павлодаре ЧСИ три года похищал алиментные средства двоих детей на сумму 520 тысяч тенге.

Отдельные ЧСИ использовали деньги взыскателей для покрытия расходов руководителей.

В Западно-Казахстанской области ЧСИ перечислили один миллион тенге руководителю региональной палаты и его и заместителю.

Другие их коллеги 4,7 миллиона тенге направили своим жёнам и родственникам.