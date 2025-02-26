Частные школы в Казахстане обяжут согласовывать названия с ономастической комиссией
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Процесс присвоения имен частными образовательными учреждениями станет более прозрачным. Теперь они будут обязаны получать одобрение ономастической комиссии перед тем, как назвать школу в честь выдающегося деятеля. Такую норму предусмотрели депутаты в проекте закона по вопросам культуры и образования, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В последние годы увеличилось количество частных учебных заведений, и участились случаи присвоения имен известных личностей без официального согласия. Некоторые факты вызвали резонанс в обществе. В связи с этим частные образовательные организации теперь будут обязаны получать официальное одобрение областной ономастической комиссии перед присвоением имен выдающего деятеля", - пояснил Асхат Аймагамбетов.
По его словам, теперь частные школы пройдут ту же процедуру согласования, что и государственные учебные заведения.
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