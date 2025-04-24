В Казахстане разгорается скандал в сфере частного образования, передаёт BaigeNews.kz. Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил, что множество учителей частных школ уже несколько месяцев не получают заработную плату. По его словам, в отдельных учреждениях педагогам до сих пор не выплатили зарплату даже за декабрь 2024 года.

"Как и ожидалось, ситуация осложнилась. Месяцами не получают зарплату учителя частных школ. Есть школы, которым не выплатили даже за декабрь прошлого года", - написал Аймагамбетов на своей странице, выразив обеспокоенность положением педагогов.

Он отметил, что несмотря на критику в адрес частных школ, они стали неотъемлемой частью образовательной системы страны. По словам депутата, эти учреждения обеспечивают альтернативу и создают здоровую конкуренцию в системе образования, обучая сотни тысяч детей.

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