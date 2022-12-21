Частные лаборатории будут делать тест на коронавирус без допразрешений

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Частным лабораториям разрешили проводить диагностику коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) без дополнительных разрешения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Так как коронавирусная инфекция относится ко второй группе патогенности, обращение с ней разрешалось только государственным организациям. В рамках Закона РК "О биологической безопасности" вторая группа патогенности подразделяется на возбудителей особо опасных инфекций и возбудителей инфекционных заболеваний. И в период пандемии частные лаборатории могли оказывать услуги диагностики COVID-19, при наличии временного разрешения уполномоченного органа.

11 ноября 2022 года правительство приняло постановление, согласно которому SARS-CoV-2 отнесён к возбудителям инфекционных заболеваний второй группы патогенности, что позволяет проводить исследования в лабораториях, имеющих условия на работу с микроорганизмами III-IV группы патогенности, говорится в сообщении АЗРК.