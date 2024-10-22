Частная школа работала без лицензии в Жамбылской области

Частную школу без лицензии открыла женщина в Жамбылской области. Учредителя оштрафовали, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в Байзакском районном суде.

"Начальная школа "М" начала свою деятельность с 1 сентября 2024 года без специальной лицензии. Факт выявлен отделом образования и прокуратурой района в ходе мониторинга соцсетей", - сообщили в суде.

Гражданка К. свою вину признала и раскаялась в содеянном, пояснив, что вопрос выдачи лицензии на рассмотрении, и просила не назначать строгое наказание в виду семейного и материального положения.

При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, раскаяние в содеянном. С учётом семейного и материального положения правонарушителя сумма штрафа снижена на 30%.

"Постановлением суда гражданка К. признана виновной по части 1 статьи 463 КоАП, наложен административный штраф в сумме 64 тысячи тенге", - добавили в суде.

Постановление вступило в законную силу.