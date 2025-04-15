Части казахстанцев вернут деньги за билеты на концерт Джей Ло в двойном размере
Распределение билетов на концерт Дженнифер Лопес в Астане завершено.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В компании Тикетон выступили с заявлением по поводу распределения билетов на концерт Дженнифер Лопес в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
"Последние несколько дней наша команда вручную разбирала каждый случай: пересаживала людей, связывалась с покупателями, искала решения. На данный момент распределение билетов на концерт Дженнифер Лопес завершено, и выделенная квота мест полностью исчерпана — билетов больше нет", - сообщили в компании.
Клиентам, кто оплатил места, но на данный момент не получил ваучеры, вернут двойную полную сумму стоимости билетов. Срок возврата зависит от банка — от 3 до 10 рабочих дней.
"Для всех клиентов, чьи билеты были заменены на другие места в той же ценовой категории или на танцпол, мы начисляем компенсацию за неудобства в размере 50% от первоначальной стоимости на вашу карту. Если ваши билеты были заменены на места меньшей стоимости, вы получаете полный возврат стоимости купленных билетов. В этом случае вы посещаете концерт бесплатно", - уточнили в компании.
Всем клиентам придёт СМС со статусом заказа в ближайшие сутки.
В комментариях к посту в Threads люди высказывают возмущения. Вот, что они пишут:
- Вы издеваетесь???? Мы приобрели невозвратные авиабилеты!!!!
- Я просто крайне возмущена, обещали ваучеры, в итоге просто сейчас кинули. Я мониторила билеты с 11:00 и отслеживала свою очередь, в итоге мои купленные билеты, сейчас оказались не куплены. А как же билеты на авиаперелет? Они не возвратные и сгораемые. Получается я ушла в минус почти на 200 000 тенге. Если будут коллективно подавать в суд, я присоединюсь. Тем более ваши же сотрудники дали ответ, что будут ваучеры, надо ждать.
- Я так сильно расстроена, моя сестра специально прилетает из Москвы ради концерта Почему люди, которые брали билеты и чисто случайно купили лишние, продают их, а сестра с мужем и я с сестренкой не попадём на концерт...
-
Вы издеваетесь? Моя подруга приобрела после меня. Это я ей сказала: вроде сайт заработал. Я купила первее ее, и она получила ваучер с апгрэйдом на танцпол, а мне полный возврат суммы, так как нет билетов? Вы издеваетесь? Где справедливость?
Самое читаемое
- Пенсионеров увольняли без выплаты компенсаций в Актюбинской области
- "Даже вазы утащили": мох стал символом бескультурья на выставке цветов в Астане
- Это наш факап – глава Ticketon признал провал продаж билетов на концерт Джей Ло
- Пианист-виртуоз Олег Переверзев скончался в Алматы
- Что происходит с ценами на продукты в Казахстане: и будет ли хуже?