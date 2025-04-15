В компании Тикетон выступили с заявлением по поводу распределения билетов на концерт Дженнифер Лопес в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Последние несколько дней наша команда вручную разбирала каждый случай: пересаживала людей, связывалась с покупателями, искала решения. На данный момент распределение билетов на концерт Дженнифер Лопес завершено, и выделенная квота мест полностью исчерпана — билетов больше нет", - сообщили в компании.

Клиентам, кто оплатил места, но на данный момент не получил ваучеры, вернут двойную полную сумму стоимости билетов. Срок возврата зависит от банка — от 3 до 10 рабочих дней.

"Для всех клиентов, чьи билеты были заменены на другие места в той же ценовой категории или на танцпол, мы начисляем компенсацию за неудобства в размере 50% от первоначальной стоимости на вашу карту. Если ваши билеты были заменены на места меньшей стоимости, вы получаете полный возврат стоимости купленных билетов. В этом случае вы посещаете концерт бесплатно", - уточнили в компании.

Всем клиентам придёт СМС со статусом заказа в ближайшие сутки.

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